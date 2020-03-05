مصر تُقرر تدريس لغة الإشارة في جميع مدارسها

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، طارق شوقي، تدريس لغة الإشارة في المدارس لجميع الطلبة؛ لتقريب المسافات بين طلبة الدمج وزملائهم الأصحاء.

وأضاف، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنه ولأول مرة في مصر قررت الوزارة افتتاح فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، شملت تدريب معلمي مدارس التربية الخاصة ومعلمي المدارس الدامجة بالتعليم العام والفني، بجانب تنظيم بطولات ومسابقات محلية وجمهورية.

وكشف الوزير، أن الوزارة أنشأت مركز ريادة؛ لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعد المركز الأول على مستوى الوطن العربي من حيث المساحة والخدمات المقدمة ويرعي ذوي الإعاقة السمعية والفكرية واضطراب التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه.

وأضاف أن المركز يقدم خدمات الفحص والتشخيص ووضع الخطط الفردية وتنمية المهارات، ويحتوي على ورش عملية، ووحدات علاج سلوكي وتنمية مهارات، وعلاج مائي وعلاج حركي بالإضافة إلى نظام إقامة فندقي.