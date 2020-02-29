عادل إمام يتعرض لأزمة صحية شديدة ويغيب عن حفل لتكريمه

تعرّض الفنان المصري عادل إمام لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى خلال اليومين الماضيين، وبسبب استمرارها تغيّب عن حفل تكريمه بجائزة الريادة السينمائية في حفل افتتاح الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

وكشف نجله رامي إمام، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ على هامش حضور الحفل، تفاصيل الحالة الصحية لوالده عادل إمام، قائلًا إنه يتعرض لأزمة صحية شديدة؛ بسبب ارتفاع في درجة حرارته ونزلة برد استدعت مكوثه في المنزل بناء على أوامر الأطباء.

وأكد رامي إمام أن والده انتهى تمامًا من تصوير مسلسله الرمضاني المؤجل من العام الماضي وهو ”فالنتينو“، منوهًا إلى أن الحالة الصحية لوالده لم تستقر بعد لكنها غير مقلقة، وداعب جمهوره قائلا: ”عنده برد مش كورونا“.

ومنح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية في دورته الـ 68 جائزة الريادة السينمائية للزعيم عادل إمام، وبسبب تعرضه لأزمة صحية حضر ابنه المخرج رامي إمام لاستلام الجائزة بدلًا منه.

يُذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية أعلن عن عرض 5 أفلام ضمن دورته الجديدة، وهي: ”الضيف“ للمخرج هادي الباجوري، ”جريمة الإيموبيليا“ للمخرج خالد الحجر، ”الممر“ للمخرج شريف عرفة، ”بين بحرين“ للمخرج أنس طلبة، ”لما بنتولد“ للمخرج تامر عزت.