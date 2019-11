عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص في عيد ميلاد نجله (فيديو)‎

View this post on Instagram

بالرقص.. عادل إمام ينفي تدهور حالته الصحية أنهى الفنان المصري عادل إمام الجدل حول تدهور حالته الصحية التي طاردته خلال الفترة الأخيرة، من خلال مقطع فيديو ظهر فيه مع فريق عمل مسلسل "فالنتينو" الذي يقوم ببطولته الزعيم وهم يحضرون مفاجأة للمخرج رامي إمام، احتفالا بعيد ميلاده الـ45 الذي يوافق 25 نوفمبر