نقيب الممثلين يحسم الجدل حول الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

حسم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، الجدل حول الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، مؤكدا أنه بصحة جيدة ويستكمل تصوير مسلسله الجديد ”فلانتينو“.

ونفى زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”معالي المواطن“ مع الإعلامي سيد علي، الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة وتُفيد بوفاة الزعيم عادل إمام.

وأبدى زكي استيائه من ترديد شائعات وفاة الزعيم، قائلا: ”مش عارف الناس دي بتستفيد إيه من الكلام ده، حسبي الله ونعم الوكيل“.

وحول مواجهة هذه الشائعات التي تلاحق الفنانين من آن لآخر، قال نقيب الممثلين إن الشائعة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، ونحن نرد عليها ونطمئن العالم العربي أجمع على صحة عادل إمام.

من جهته، حرص رامي إمام، نجل الفنان ومُخرج المسلسل، على نشر صور لوالده من كواليس التصوير، عبر خاصية الـ“ستوري“ بـ“انستغرام“، كرد غير مباشر على شائعات الوفاة.

وظهر رامي إمام في فيديو، بثه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير ”انستغرام“ قائلًا: ”شوفوا مين جنبي بيحفظ“، ويحرك الكاميرا باتجاه والده، ليظهر الزعيم وهو في حالة انهماك ويدخن سيجارة، ويتدرب على دوره بالمسلسل.

ويواصل الفنان عادل إمام تصوير مشاهده في مسلسل ”فلانتينو“، استعدادًا لطرحه في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل.

وتدور أحداث مسلسل ”فلانتينو“، حول شخصية رجل أعمال صاحب مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد ”فلانتينو“، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، إضافة إلى دخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

وقال المنتج هشام تحسين الرئيس التنفيذى لشركة ”ماجنوم“، في بيان، إن عادل إمام، انتهى من تصوير 85% من مشاهده، ومن المُقرر الانتهاء بشكلٍ كامل، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

يشار إلى أن مسلسل فلانتينو، كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره لظروف إنتاجية، ليعلن بعد ذلك عن عرضه في رمضان 2020.