رامي إمام يكشف حقيقة تعاون الزعيم مع تامر حسني في عمل فني

كشف المخرج المصري رامي إمام، حقيقة تعاون والده مع النجم والمطرب المصري تامر حسني لأول مرة في عمل سينمائي جديد، ليحسم الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وقال رامي إمام، إن والده لم يتعاون مع الفنان والمطرب تامر حسني في أي عمل جديد، مشيرا إلى أن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح رامي إمام في تصريحات تليفزيونية، أن والده منشغل حاليا باستكمال تصوير مسلسله ”فلانتينو“ الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي، موضحا أن والده لم يتعاقد أيضا على أي عمل سينمائي أو درامي آخر حتى يتعاون مع تامر حسني.

وأشار إلى أن الزعيم عادل إمام يركز في تصوير مسلسله لينتهي منه على أكمل وجه حتى يلحق بالسباق الرمضاني القادم، لافتا إلى أن والده يهدف إلى التركيز وليس التشتت في أكثر من عمل؛ لأن يهمه الذوق العام.

ويستكمل الفنان عادل إمام تصوير مسلسل ”فلانتينو“ والذي يشاركه فيه دلال عبد العزيز، وسامح حسين، وطارق الإبياري، ومحمد كيلاني، وهدى المفتي، ووفاء صادق، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

واستقرت الجهة المنتجة لفيلم تامر حسني ”الفلوس“ الجديد على موعد طرحه بالسينمات، ابتداء من الثاني من أكتوبر المقبل.