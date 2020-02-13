بلاغ يتهم إعلان الفنان محمد هنيدي لـ“أوبر“ بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

حررّ الكاتب والمؤلف المصري مدحت العدل بلاغًا رسميًا ضد شركة النقل ”أوبر“ التي استعانت بالفنان المصري محمد هنيدي في إعلانها الترويجي الجديد.

وجاء في بيان صادر عن المستشار القانوني للعدل حسام لطفي: ”يعرب الفنان الكاتب دكتور مدحت العدل عن أسفه إزاء تورط شركة (أوبر) في إعلان عن النقل الجماعي، حيث تعدت على حقوقه كمؤلف لفيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) ومبدع للشخصية المحورية فيه والتي جسدها الفنان محمد هنيدي في الفيلم، والإعلان مستخدم جملا حوارية من الفيلم نفسه“.

وأضاف البيان أن الشركة تورطت أيضًا في أغنية من تأليفه أداها محمد هنيدي في فيلم ”همام في أمستردام“، دون ترخيص كتابي مسبق من مدحت العدل، مبينًا أنه تم تولي ملف القضية ضد الشركة العالمية بعدما نكلت وأبت إلا أن تتم دعايتها على حساب المؤلف.

وأكد البيان أنه تم إخطار جميع الجهات المعنية؛ لما يمثل هذا التعدي من اختراق يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة وغلق المنشأة المتعدية، مردفًا أنه بإخطار الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر تم تحرير المحضر لدى شرطة الإنترنت.

وقال المحامي حسام لطفي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنه بالفعل قام بتحرير المحضر ضد الشركة باعتبارها اقتبست الإعلان من ثلاثة أفلام، في سابقة لم تحدث من شركة عالمية لها سمعتها.

وأوضح أنه تقدم بشكوى لدى جهاز الرقابة على المصنفات؛ لأن هذا تعدٍ على حقوق مؤلف لدراما وأغنية في إطار إعلان يتم بثُه على المواقع الإلكترونية، مستطردًا أنه يسعى لحفظ حق موكله طبقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002.

وعن العقوبة المنتظرة في حال عدم التسوية الودية قال ”لطفي“: إنه طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية يعاقب بالحبس والغرامة وعقوبات تكميلية هي الغلق والمصادرة ونشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، دون إخلال بالتعويضات المدنية التي لن تقل عن 5 ملايين جنيه.