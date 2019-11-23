محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية (صورة)

خضع الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي، لعملية جراحية في الفك، استغرقت 5 ساعات متواصلة بأحد المراكز العالمية الصحية خارج مصر.

ونشر هنيدي، صورة عبر حسابه الرسمي على“فيسبوك“، اليوم السبت، قبل دخوله غرفة العمليات معلقًا عليها: ”الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة الحمد لله قمنا بالسلامة“.

ومن المقرر أن يستأنف هنيدي، استعداداته لتصوير فيلمه ”كينج سايز“، عقب عودته للقاهرة، حيث يعقد جلسات عمل استعدادًا للإعلان عن الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته.

وصور هنيدي يومًا واحدًا، ونشر مقطع فيديو دعائيًا للفيلم، وبسبب انشغاله بتقديم عرضه المسرحي ”3 أيام في الساحل“ بالسعودية، تم تأجيل التصوير لعرض المسرحية في موسم الرياض.

على الجانب الآخر، بدأ المخرج إسلام خيري عمليات المونتاج والمكساج مبكرًا بالتزامن مع تصوير المشاهد الأولى للفيلم قبل توقف تصويره، حيث طرح التريلر التشويقي للفيلم كنوع من الترويج للعمل وتشويق جمهور ”هنيدي“، والفيلم كتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، ويحدث نقلة في عالم الجرافيكس والتقنيات الحديثة بالشرق الأوسط، حيث يعتمد صناعه على إحدى الشركات العالمية الأمريكية لتصميم أعمال الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية ”عقلة الإصبع“.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي شارك في موسم الرياض من خلال مسرحيته ”3 أيام في الساحل“، للمخرج مجدي الهواري وشارك فيها عدد من النجوم، وهم: مها أبو عوف وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى.