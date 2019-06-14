 أمريكا تعلق مقاضاة الصين بشأن حقوق الملكية الفكرية

أعلنت لجنة لتسوية المنازعات بأن الولايات المتحدة أوقفت نزاعًا بمنظمة التجارة العالمية بشان معالجة الصين لحقوق الملكية الفكرية حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وقالت اللجنة المعنية بسماع القضية التي تضم 3 محكمين في بيان لها اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة طلبت تعليق النزاع في الثالث من يونيو حزيران وإن الصين وافقت في اليوم التالي.

ولم يتضح فيما إذا كان التعليق يشير إلى إعادة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبيل اجتماع محتمل بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ولم يرد حتى الآن مسؤولون أمريكيون وصينيون على طلبات للتعليق، ولم يفصح بيان اللجنة عن أي سبب لتعليق النزاع، الذي بدأه ترامب في مارس آذار من العام الماضي في إطار معركة أوسع نطاقًا بشأن سرقة مزعومة لحقوق الملكية الفكرية.

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن الشاكي في النزاع التجاري يمكن أن يطلب تعليق الإجراءات في أي وقت لمدة تصل إلى 12 شهرًا.