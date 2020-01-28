الدكتورة خلود تخسر معركتها القضائية مع طبيب الأسنان محمد الصفي

خسرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود معركتها القضائية مع طبيب الأسنان الكويتي محمد نبيل الصفي، بعدما أعلن الأخير عن تطور جديد يفيد بحصوله على براءته من التهمة الموجهة ضده بشأن حبوب التخسيس.

وأكد الطبيب الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن القضاء حكم لصالحه بعد شكوى من قبل مواطنته الدكتورة خلود، معربًا عن شكره للمحامي ووكيله القانوني بسبب المجهود الذي بذلاه للحصول على هذا الحكم.

وكتب الصفي تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ قال فيها: ”الحمد لله من قبل ومن بعد وفضل من الله، ثم عدالة القضاء الكويتي، اليوم صدر لي حكم بالبراءة بالشكوى المقدمة من الدكتورة خلود بقضية حبوب التخسيس، وأشكر علي خالد الراشد المحامي على البراءات اللي ورا بعض“.

الحمدلله من قبل ومن بعد وفضل من الله ، ثم عدالة القضاء الكويتي ،، اليوم صدر لي حكم بالبراءة بالشكوى المقدمة من الدكتورة خلود بقضية حبوب التخسيس

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واشكر علي خالد الراشد المحامي على البراءات اللي ورا بعض ????????????@ali_k_alrashed ???????? — د. محمد نبيل الصفي (@Dr_abdoty) January 28, 2020

ووجد الخبر صدى واسعا لدى المتابعين المؤيدين لموقفه؛ مؤكدين أن الدعوى كيدية من جانب الدكتورة خلود على حد وصفهم، بعد أن أوضح أن الإعلان لا يعدو كونه تجاريًا وغير صحي.

وكان طبيب الأسنان الصفي قد أعلن، في أغسطس من العام الماضي، عن إقامة الدكتورة خلود دعوى قضائية ضده، وسخر من تلقيه الدعوى القضائية بنشر صورة له عبر خاصية ”الاستوري“ في حسابه على موقع ”إنستغرام“ وظهر خلالها مستقلًا سيارته والابتسامة تعلو وجهه، وعلقّ قائلًا: ”شكلي بعد ما دكتورة خلود رفعت عليّ قضية“.

يُذكر أن الفترة الماضية شهدت صراعًا بين الدكتورة خلود والصفي، الذي دائمًا ما يظهر عبر فيديوهات على حسابه في تطبيق ”سناب شات“ ويقوم بتكذيبها كونها أوردت معلومات طبية خاطئة في أحد إعلانات المنتجات الخاصة.