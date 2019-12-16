الدكتورة خلود تواجه اتهامًا بالكذب والاستعراض لهذا السبب (فيديو)

وقعت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، في مرمى الاتهامات من جانب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمها الكثيرون بالاستعراض تارة وبالكذب تارًة أخرى.

وظهرت الدكتورة خلود، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، وتداولته العديد من حسابات المشاهير عبر موقع ”انستغرام“، تتباهى فيه بانتشار صورها على سيارات ”التاكسي“ في شوارع لندن، حيث أرفقت المقطع بصورة لـ“تاكسي“ يحمل صورتها.

وقالت الدكتورة خلود في المقطع الذي جلست فيه بسيارتها بجوار زوجها المودل الأردني أمين: ”التاكسي اللي عليهم صورتي راح تلقونهم منتشرين انتشار كبير. يعني ما تدرون الشعور يجنن إن صوري بشوارع لندن ونيويورك الحمد لله وايد الشعور حلو وأذهل مفاجأة عيد ميلادي إن صوري في أرقى المناطق والشوارع، يجننون صوري، أوف نار“.

ولاقى المقطع ردود فعل واسعة بين المتابعين حيث اتهمها البعض بأنها دفعت أموالًا من أجل طباعة صورها على ”التاكسي“، فجاء في تعليق المتابع: ”بفلوسك يا قلبي ولا تكاسي معروفين فلندن ادفع وحط دعايتك“، وأضاف آخر: ”وين الإنجاز؟ دفعتي وانطبعوا بكل بساطة“.

وانتقدها آخرون في العددد من التعليقات وجاء فيها: ”ترا ع تكسي يعني وين الوناسه بالموضوع، يعني لندن تدعو للفخر شنو اخترعتي لهم اختراع لو شسويتي يعني“، في إشارة إلى أن الأمر ما هو إلا دعاية وأنها تستعرض الأمر على أنه للتفاخر والتباهي.

البعض الآخر لم يعجبه الأمر وسخر منها خاصة أن الأمر لا يدعو للفخر وأنه شيء ”تافه“ ولا يستحق الضجة التي افتعلتها الدكتورة خلود.