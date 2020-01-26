النجوم العرب ينخرطون في تحدي ”شخصيتك في كل تطبيق“

بدأ النجوم العرب ينخرطون في التحدي الجديد على انستغرام، الذي يحمل اسم ”شخصيتك في كل تطبيق“ (#dollypartonchallenge )، ويتمثل في نشر 4 صور للنجم من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعكس التنوع في شخصيته.

ونشرت مقدمة البرامج الشهيرة ”ريا أبي راشد“ 4 صور لها مع مختلف نجوم الفن العالميين. والفنانة ”مايا دياب“ بدورها نشرت صورها من 4 مواقع، اختلفت بين الإثارة والرصانة، وكذا الممثلون المصريون محمد ممدوح وأحمد داوود وسمية الخشاب، ويتوقع أن يلتحق بهم فنانون آخرون كما حدث في تحدي العشر سنوات.

View this post on Instagram حبيت اشارك في التريند ???? A post shared by Mohamed Mamdouh (@mohamedmamdouhofficial_) on Jan 25, 2020 at 6:48am PST

التحدي دشنته الفنانة ومصممة الدعاية الأمريكية ”دوللي بارتون“ في الأسبوع الماضي، حين نشرت 4 صور لها بمختلف الأشكال من 4 مواقع تواصل، وكتبت عليها ”ابحث عن امرأة يمكنها فعل هذه الاشياء الأربعة“.

View this post on Instagram Get you a woman who can do it all ???? A post shared by Dolly Parton (@dollyparton) on Jan 21, 2020 at 10:02am PST

وكان الهدف هو الدعاية لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام ولينكد إن وتيندر، وما يميز كل موقع منها من خلال الهيئة التي يظهر عليها المنخرطون وتعكس جوانب من شخصياتهم.

ويبدو أن الأسلوب الدعائي نجح في لفت انتباه النجوم الذين ساروا على هذا المنوال، كأوبرا وينفري وويل سميث، وسيلفستر ستالون، ومايلي سايروس، وسيلين ديون، وهالي بيري وغيرهم.