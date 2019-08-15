”ملح الانستغرام“ يدافع عن نفسه في قضية ”الإساءة للذات الإلهية“

دافع نجم مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، شهاب، والشهير بـ“ملح الانستغرام“، عن اتهامات طالته مؤخرًا بالإساءة للذات الإلهية، وذلك عقب الإفراج عنه بكفالة 500 دينار (1650 دولارًا).

وقال شهاب الإيراني، هكذا يسميه البعض عبر مواقع التواصل، في مقابلة نشرها حساب ”المجلس“ المحلي، إن المتابعين فهموا حديثه بالخطأ، مرجعًا السبب في ذلك إلى ضعف لغته العربية.

وتابع: ”فيه ناس فهموني غلط وأنا ما أقصد الإساءة نهائيًا، أنا درست بمدرسة خاصة، واللغة العربية مالي مو ذاك الزود، الحمد لله أنا أصلي وأصوم وإن شاء الله، الله يكتبلي الحج“.

واستنكر مقلد المشاهير، التشهير الدائم بجنسيته الإيرانية، مبررًا أنه دخل مجال السوشال ميديا لتقديم موهبته، وليس من باب الجنسية والعنصرية.

ومشددًا على حبه وانتمائه للكويت، قال: ”اللي أدري بلد الكويت مو بلد العنصرية بلد الخير والبركة، أنا مواليد الكويت تربيت هني وعشت هني، ما أحب أسافر أي دول ثانية، أحب أقعد بالكويت، أشوف نفسي ولد هالديرة، وعلى راسي الكويت“.

يذكر أن نيابة الأحداث في الكويت، أوقفت نجم مواقع التواصل شهاب؛ لاستكمال التحقيقات معه إثر بلاغ قدمه محام اتهمه فيه بالإساءة للذات الإلهية.

نيابة الأحداث تأمر بحبس شهاب الإيراني #ملح_الانستغرام 10 أيام في دار الرعاية بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية خلال تصوير مع ممثلة pic.twitter.com/5nGQd6WXFb — أمن ومحاكم (@mediacourt) August 6, 2019

وحسب بلاغ المحامي بشار النصار، فقد ظهر شهاب، في مقطع فيديو مع ممثلة وهو يقول لها: ”تكفين إذا رحتي إلى الجنة قولي حق الله يدخلني الجنة“، على حسب تعبيره.

وقال مقدم البلاغ، إن ”المتهم استهزأ بالذات الإلهية؛ ما يستلزم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقّه“.