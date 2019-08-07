النيابة الكويتية تفرج عن الإيراني شهاب ”ملح الإنستغرام“ (فيديو)

قررت النيابة العامة في دولة الكويت الإفراج عن نجم السوشيال ميديا الإيراني، شهاب الملقب بـ“ملح الإنستغرام“، والمتهم بالإساءة للذات الإلهية بعد ظهوره في مقطع فيديو أثناء زيارته لفنانة في مستشفى، وذلك بكفالة 500 دينار (1650 دولارًا)، وفق حساب ”مباشر نيوز“ المحلي.

وكانت نيابة الأحداث في الكويت، أوقفت الناشط شهاب، لاستكمال التحقيقات معه إثر بلاغ قدمه محام اتهمه فيه بالإساءة للذات الإلهية.

وحسب بلاغ المحامي بشار النصار، فقد ظهر شهاب، في مقطع فيديو مع ممثلة وهو يقول لها ”تكفين إذا رحتي إلى الجنة قولي حق الله يدخلني الجنة“، على حسب تعبيره.

نيابة الأحداث تأمر بحبس شهاب الإيراني #ملح_الانستغرام 10 أيام في دار الرعاية بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية خلال تصوير مع ممثلة pic.twitter.com/5nGQd6WXFb — أمن ومحاكم (@mediacourt) August 6, 2019

وقال المحامي، مقدم البلاغ، أن ”المتهم استهزأ بالذات الإلهية؛ ما يستلزم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقّه“.