إلغاء حبس سمية الخشاب بقضية ”شيكات دون رصيد“

ألغت محكمة مصرية، اليوم السبت، الحكم الصادر بحق الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح طليقها الفنان أحمد سعد.

وقضت المحكمة مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية، بعد تصالح سمية الخشاب مع أحمد سعد، ما دعا المحكمة إلى إلغاء الحكم.

وكانت محكمة جنح الدقي، قضت بحبس الخشاب غيابيًا 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.

وعلّق الفنان أحمد سعد عبر صفحته على إنستغرام على صدور هذا الحكم قائلًا، ”رغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضّح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوسٍ راضية“.

إلا أن سمية الخشاب كذبت أحمد سعد بشأن عدم علمه بالقضية، مؤكدة أنه غير معقول أن يكون المحامي الخاص به تصرف من تلقاء نفسه ودون علمه كما يدّعي، منوّهة إلى أن ما حدث معها هو إشارة من الله، حيث كانت تقع في حيرة بشأن تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية منه، مؤكدة أنه بعد ما فعله لن تتنازل عن أي شيء وستحصل على جميع حقوقها بالقانون.