 هل يتراجع السعودي خالد المريخي عن قرار اعتزاله الشعر الغنائي؟ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هل يتراجع السعودي خالد المريخي عن قرار اعتزاله الشعر الغنائي؟ (فيديو)

هل يتراجع السعودي خالد المريخي عن قرار اعتزاله الشعر الغنائي؟ (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قال الشاعر السعودي المعروف، خالد المريخي، إنه متمسك بقرار اعتزاله الشعر الغنائي بشكل نهائي لدواع دينية، تاركا خلفه أرشيفا من الأغاني الناجحة لعدد من الفنانين العرب.

وأوضح المريخي في مقطع فيديو سجله ردا على تساؤلات جديدة حول إمكانية عدوله عن قرار اعتزال الشعر الغنائي السابق، إن ذلك القرار لا رجعة فيه.

وأضاف المريخي أن قرار الاعتزال جاء ”لوجه الله تعالى، ومن ترك شيئا لوجه الله عوضه الله خيرا منه“، في إشارة لتبنيه للتفسيرات الدينية التي تحرم الغناء فيما يبدو.

وكان المريخي أعلن اعتزاله الشعر الغنائي، منتصف العام الماضي 2019، خلال زيارة للحرم المكي الشريف.

وللشاعر المريخي قصائد غنائية أداها عدد من النجوم، من بينهم فنان العرب محمد عبده، ونوال الكويتية، وراشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله، ونبيل شعيل، وماجد المهندس، ورابح صقر، وأصالة، وأحلام، وصابر الرباعي.

وتتباين تفسيرات علماء الشريعة الإسلامية حول الغناء والموسيقى، بين التحريم والإجازة، فيما تحولت السعودية في السنوات الثلاث الماضية، لوجهة مفضلة لكبار نجوم الغناء والموسيقى في العالم.

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