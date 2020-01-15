هل يتراجع السعودي خالد المريخي عن قرار اعتزاله الشعر الغنائي؟ (فيديو)

قال الشاعر السعودي المعروف، خالد المريخي، إنه متمسك بقرار اعتزاله الشعر الغنائي بشكل نهائي لدواع دينية، تاركا خلفه أرشيفا من الأغاني الناجحة لعدد من الفنانين العرب.

وأوضح المريخي في مقطع فيديو سجله ردا على تساؤلات جديدة حول إمكانية عدوله عن قرار اعتزال الشعر الغنائي السابق، إن ذلك القرار لا رجعة فيه.

وأضاف المريخي أن قرار الاعتزال جاء ”لوجه الله تعالى، ومن ترك شيئا لوجه الله عوضه الله خيرا منه“، في إشارة لتبنيه للتفسيرات الدينية التي تحرم الغناء فيما يبدو.

إجابة الشاعر الكبير الجميل #خالد_المريخي حول تركه للشعر الغنائي وهل هذا القرار ..نهائي .. !

اغلب كلمات خالد المريخي .. كانت اغاني ناجحة .. pic.twitter.com/wPI5PRBciQ — صلاح مخارش (@mekarsh) January 14, 2020

وكان المريخي أعلن اعتزاله الشعر الغنائي، منتصف العام الماضي 2019، خلال زيارة للحرم المكي الشريف.

كل ماطُرح وماسوف يطرح بعد هذا القرار من أعمال غنائية ليس لي علاقة بطرحة

هناك أعمال قديمة سبق وإن تنازلت عنها لصالح بعض الشركات الفنية ولاأملك الحق في منع طرح هذه الاعمال وقراري هذا لارجعة فية ان شالله ???????? https://t.co/uTC5GFgwoK — خالد المريخي (@KhalidAlmorikhy) December 22, 2019

وللشاعر المريخي قصائد غنائية أداها عدد من النجوم، من بينهم فنان العرب محمد عبده، ونوال الكويتية، وراشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله، ونبيل شعيل، وماجد المهندس، ورابح صقر، وأصالة، وأحلام، وصابر الرباعي.

وتتباين تفسيرات علماء الشريعة الإسلامية حول الغناء والموسيقى، بين التحريم والإجازة، فيما تحولت السعودية في السنوات الثلاث الماضية، لوجهة مفضلة لكبار نجوم الغناء والموسيقى في العالم.