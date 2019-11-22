بسبب أزمة الجنسية.. مشاركة الشاعر خالد المريخي بمعرض الكويت للكتاب تثير الجدل

أثارت مشاركة الشاعر السعودي خالد المريخي في معرض الكتاب الدولي في الكويت 2019، بعد غياب دام 10 سنوات، لتوقيع ديوانه الشعري الجديد، عاصفة من الجدل بين المغردين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ”المريخي“ (سعودي الأصل) وحاصل على جنسية كويتية، في وقت سابق، أعلن تنازله عن الأخيرة قبل نحو 10 سنوات، مثيرًا قضية المزدوجين.

وقتها علق الشاعر السعودي بعد تنازله عن الجنسية الكويتية بقوله: ”وهل هي صك غفران تمنحك حق الدخول إلى الجنة؟“، مضيفًا: ”أنا سعودي في الأساس والسعودية تعتز بتاريخها ولا تسقط الجنسية عن أحد“.

تصريحات المريخي آنذاك، أثارت انتقادًا لإجراءات السياسة الكويتية على مزدوجي الجنسية، الأمر الذي أدى إلى سحب الجنسية منه لاحقًا، ومنعه من دخول الكويت.

وانقسم نشطاء عبر مواقع التواصل بشأن عودة ”المريخي“ للكويت، فمنهم من رأى ذلك ”إهانة“ للدولة التي أهانها، ومنهم من رحب بعودته إليها مجددًا.

المفروض يمنعون كتابه مثل ما قط الجنسيه الكويتيه وباع هالارض ماينزلون كتابه في هالارض الغاليه … وكتابك ماهو صك غفران يدخلك الكويت 🙂 — حمد محمد الملحم (@Al3azmyHamad) November 21, 2019

وعلق مغرد يدعى ”حمد الملحم“: ”المفروض يمنعون كتابه مثل ما قط الجنسية الكويتية وباع هالأرض ما ينزلون كتابه في هالأرض الغالية.. وكتابك ماهو صك غفران يدخلك الكويت“.

اي بعد ما تنكر للكويت ، شكو جاي — amani o (@amanio123456) November 21, 2019

كما علقت مغردة تدعى ”أماني“ بقولها: ”أي بعد ما تنكر للكويت، شكو جاي؟“. واعترضت مغردة أخرى: ”نسى الي قاله عن الجنسية الكويتية أنا اعترض على جيته للكويت والمفروض الكل يعترض، ناس ما تستحي أبد غرفت من خير الكويت ليمن شبعت تالي سبيتها“.

نسى الي قاله عن الجنسيه الكويتيه انا اعترض على جيته للكويت والمفروض الكل يعترض ناس ماتستحي ابد غرفت من خير لكويت ليمن شبعت تالي سبيتها — boshbosh (@boshbosh06) November 21, 2019

على الجانب الآخر، رحب عدد من المغردين بالشاعر السعودي، فكتب مغرد يدعى ”عبدالله“: ”الله يحييه هالرجل انظلم واللي فات بدخوله الكويت يبري جرحه يا مرحبا فيك والكويت تحبك نفس حبك لها“، وغرّد آخر: ”أسفرت وأنورت الدار بقدومك بين أهلك وربعك“.

أسفرت وأنورت الدار بقدومك بين أهلك وربعك . — ( كويتي ارفع راسك ) (@kut77_) November 21, 2019

وانطلق معرض الكويت الدولي للكتاب بنسخته الـ44، الأربعاء، ويستمر حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.