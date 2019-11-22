 بسبب أزمة الجنسية.. مشاركة الشاعر خالد المريخي بمعرض الكويت للكتاب تثير الجدل – إرم نيوز‬‎

بسبب أزمة الجنسية.. مشاركة الشاعر خالد المريخي بمعرض الكويت للكتاب تثير الجدل

بسبب أزمة الجنسية.. مشاركة الشاعر خالد المريخي بمعرض الكويت للكتاب تثير الجدل

المصدر: إرم نيوز

أثارت مشاركة الشاعر السعودي خالد المريخي في معرض الكتاب الدولي في الكويت 2019، بعد غياب دام 10 سنوات، لتوقيع ديوانه الشعري الجديد، عاصفة من الجدل بين المغردين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ”المريخي“ (سعودي الأصل) وحاصل على جنسية كويتية، في وقت سابق، أعلن تنازله عن الأخيرة قبل نحو 10 سنوات، مثيرًا قضية المزدوجين.

وقتها علق الشاعر السعودي بعد تنازله عن الجنسية الكويتية بقوله: ”وهل هي صك غفران تمنحك حق الدخول إلى الجنة؟“، مضيفًا: ”أنا سعودي في الأساس والسعودية تعتز بتاريخها ولا تسقط الجنسية عن أحد“.

تصريحات المريخي آنذاك، أثارت انتقادًا لإجراءات السياسة الكويتية على مزدوجي الجنسية، الأمر الذي أدى إلى سحب الجنسية منه لاحقًا، ومنعه من دخول الكويت.

وانقسم نشطاء عبر مواقع التواصل بشأن عودة ”المريخي“ للكويت، فمنهم من رأى ذلك ”إهانة“ للدولة التي أهانها، ومنهم من رحب بعودته إليها مجددًا.

وعلق مغرد يدعى ”حمد الملحم“: ”المفروض يمنعون كتابه مثل ما قط الجنسية الكويتية وباع هالأرض ما ينزلون كتابه في هالأرض الغالية.. وكتابك ماهو صك غفران يدخلك الكويت“.

كما علقت مغردة تدعى ”أماني“ بقولها: ”أي بعد ما تنكر للكويت، شكو جاي؟“. واعترضت مغردة أخرى: ”نسى الي قاله عن الجنسية الكويتية أنا اعترض على جيته للكويت والمفروض الكل يعترض، ناس ما تستحي أبد غرفت من خير الكويت ليمن شبعت تالي سبيتها“.

على الجانب الآخر، رحب عدد من المغردين بالشاعر السعودي، فكتب مغرد يدعى ”عبدالله“: ”الله يحييه هالرجل انظلم واللي فات بدخوله الكويت يبري جرحه يا مرحبا فيك والكويت تحبك نفس حبك لها“، وغرّد آخر: ”أسفرت وأنورت الدار بقدومك بين أهلك وربعك“.

وانطلق معرض الكويت الدولي للكتاب بنسخته الـ44، الأربعاء، ويستمر حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

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