الاستجوابات في الكويت تنتقل من مجلس الأمة إلى المدارس

تستعد إحدى المدارس الثانوية في الكويت، لحدث جديد عبر إقدام عدد من الطلبة على استجواب مسؤول داخل مدرستهم.

ويستجوب 4 طلاب في ثانوية أحمد الربعي، المدير المساعد في المدرسة الأستاذ عبد الرحمن الجاسر في الـ 26 من الشهر الجاري، بحيث سيصار إلى السماح لجميع الطلبة المشاركة بالمداخلة بعد مناقشة محاور الاستجواب.

وعلَق حساب المدرسة الثانوية في ”تويتر“ على هذه التجربة الجديدة، بأنها نابعة من الشفافية التي تعد من القيم التي تنطلق منها مدرسة أحمد الربعي التي تأسست العام 2008 في منطقة السلام.

لإن (الشفافية) إحدى القيم التي تنطلق منها مدرسة أحمد الربعي

المدير المساعد للشؤون التعليمية أ/ عبدالرحمن الجاسر يصعد منصة الاستجواب !#استجواب_الربعي#الربعي_غير pic.twitter.com/tcd10iDfgv — ثانوية أحمد الربعي بنين (@aalrob3e2) November 20, 2019

وأبدى المسؤول المقرر استجوابه استعداده للصعود إلى منصة الاستجواب، إيمانًا منه بحرية التعبير عن الرأي وثقته بما يتم تقديمه للطلبة في المدرسة الثانوية.

إيماناً بحرية التعبير عن الرأي .. وانطلاقاً من قيمة (الشفافية) إحدى قيم ثانوية أحمد الربعي .. وثقةً بما نقدمه لأبنائنا الطلاب

سأصعد المنصة ! ☺️#استجواب_الربعي#الربعي_غير@aalrob3e2 pic.twitter.com/j4CAGIdUlW — عبدالرحمن الجاسر (@aljaser80) November 20, 2019

ولاقت التجربة ترحيبًا من النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها ترسيخًا لمبدأ الديمقراطية، والتعبير عن الرأي، ونشر ثقافة الرقابة، وبناء الفرد على المسؤولية منذ الصغر.

جميل جدآ نشر ثقافة الرقابه وبناء الفرد علي المسئوليه منذ الصغر تحياتنا لمدير المدرسه وابتكاره لهذه الفكره الرائعه وقبوله لصعود المنصه#أستجواب_الربعي#الربعي_غير pic.twitter.com/mUxFEo6W4v — محامي⚖عبدالله الخواش (@kw_law) November 21, 2019

هذا ما نحتاجه لترسيخ مبدأ الديمقراطيه وتربيت ابنائنا على الموضوعه والشفافية …. نتمنى من رئيس مجلس الامه ونتمنى من وزير التربيه حضور هذا الاستجواب لكي يعززو الثقه لدى الطلبه #استجواب_الربعي — بدر ناصر الدوسري (@Bader_N_kw) November 21, 2019

وساهم الاستجواب في الحياة الرسمية بتغييرات سياسية في البلد الخليجي خلال الأعوام الماضية، نتج عنه حل إحدى السلطتين (الحكومة ومجلس الأمة) بعد صدام بينهما وخلاف على ملفات شائكة كان آخرها، الأسبوع الماضي، عندما شهد استجوابين لوزيرين أحدهما استقال والآخر تعرض لطلب حجب الثقة قبل أن تستقيل الحكومة بأكملها.