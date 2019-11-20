عودة الكويتي ياسر البحري بعد 12 عامًا في السجون الأمريكية (فيديو)

استقبلت حشود غفيرة من الكويتيين عصر اليوم الأربعاء، المواطن ياسر البحري الذي وصل إلى مطار الكويت عقب إنهائه حكمًا بالسجن لمدة تجاوزت 12 عامًا في السجون الأمريكية.

وامتلأت صالة الاستقبال في مطار الكويت بالمواطنين منهم عائلة البحري وأصدقاؤه، وعدد كبير من المتعاطفين مع قضيته التي شغلت الأوساط الإعلامية في الآونة الأخيرة، عقب مناشدات عائلته للسلطات الكويتية لتعجيل عودته عقب إنهاء حكمه آخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ورفع عدد من المتواجدين صور البحري وعبارات المباركة والتهنئة بعودته سالمًا إلى بلاده، بعد التحضير المسبق والدعوة العامة لاستقباله، فضلًا عن تداول الأحاديث عنه من قبل أصدقائه وزملائه خلال أعوام الدراسة، الذين أطروا عليه ونعتوه بالخلوق والبشوش، ”مستنكرين التهمة التي تسببت بسجنه وواصفيها بأنها تهمة كيدية“.

وظهر ياسر البحري في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء برفقة القنصل الكويتي في نيويورك حمد الهزيم، واثنين من ضباط الهجرة من مطار تالاهاسي الأمريكي، أثناء إنهائه إجراءات العودة إلى البلاد، موثقًا ذلك عبر حسابه في ”إنستغرام“.

شاهد | لحظة وصول المواطن الكويتي ياسر البحري الى الكويت

.#ياسر_البحري pic.twitter.com/hSwOAmRyVF — مباشر نيوز (@mobashernewss) November 20, 2019

ويعود تاريخ سجن ياسر البحري إلى عام 2007 حيث كان في ولاية فلوريدا الأمريكية لتقديم أطروحة الدكتوراه، ليتم سجنه آنذاك ومحاكمته لاحقًا ”بتهمة التحرّش بموظفة أمريكية“ كانت تعمل في مقهى كبير على الطراز العربي افتتحه ياسر عام 2004.

و وصل ياسر..الحمدلله

شكر لله..ثم تفاعلكم مع الفيديو

والله انكم كفو..#ياسر_البحري pic.twitter.com/JNXjnSCJvh — طلال البحيري???? العازمــي (@fr9a) November 20, 2019

وتنقل ياسر الذي تخرج في جامعة الكويت بتخصص الفلسفة، بين سبعة سجون، واشتهر بمساهمته في تأسيس مكتبة للقراءة في كل السجون التي مر بها، وكان سببًا في دخول أكثر من 200 شخص للإسلام، وألّف أكثر من 22 كتابًا أشهرها كتابه ”خلف الأسلاك الشائكة“ الذي يروي فيه قصته.