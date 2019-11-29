للمرة الأولى.. ”موسم الرياض“ يُعلن عن حفل لنجوم الأغنية الفلبينية في السعودية

كشف الحساب الرسمي لـ“موسم الرياض”، عبر موقع ”تويتر“، عن تنظيم حفل غنائي للمرة الأولى لنجوم الأغنية الفلبينية في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، مشيرًا إلى أن الحفل سيقام يوم 13 كانون أول/ديسمبر المقبل.

ونشر الحساب بوستر الحفل الذي ضمّ 3 من نجوم الأغنية الفلبينية، وهم لارا مايغو وفرقة Tnt Boys وأوجي ألكاسيد، على أن يقام الحفل على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض.

وأرفق الحساب تعليقًا على البوستر جاء فيه: ”موسم الرياض يسعد الكل وهالمرة حفلتنا للمقيمين الفلبينيين، وجمهور الأغاني الفلبينية مع Ogie Alcasid، وLara Maigue، وTNT BOYS، اشترِ تذكرتك، أو اعزم أحد أصدقائنا الفلبينيين اللي تعرفهم“.

#موسم_الرياض يسعد الكل ????

وهالمرة حفلتنا للمقيمين الفلبينيين، وجمهور الأغاني الفلبينية ????????

مع Ogie Alcasid، وLara Maigue، وTNT BOYS ????

اشتر تذكرتك، أو اعزم أحد من أصدقائنا الفلبينين اللي تعرفهم ????https://t.co/5HIri5SB6U pic.twitter.com/px3DUCNC3A — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 29, 2019

ويعمل أوجي ألكاسيد مؤلفًا للأغاني ومطربًا وممثلًا إضافة إلى أنه يشغل حاليًا منصب OPM، في حين تتشكل فرقة Tnt Boys من فتيان فلبينيين تضم ثلاثة مراهقين، وصلوا إلى مرحلة ما قبل النهائيات في مسابقة التلفزيون Tawag ng Tanghalan Kids لعام 2017.

أما المغنية لارا فقد قامت بالترويج للموسيقى الفلبينية في أنحاء مختلفة من العالم منذ عام 2010 وذلك من خلال الحفلات الثقافية الفردية في فلورنس – إيطاليا وكانبيرا وسيدني وأستراليا وسنغافورة ونيودلهي والهند، ودخلت مجال كتابة الأغاني عام 2013، وأصبحت واحدة من أفضل خمسة متسابقين في مسابقة كتابة الأغاني.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قبل يومين عن عدد زوار ”موسم الرياض“ الترفيهي وذلك بعد مرور شهر ونصف على انطلاقه حيث بدأت فعالياته في 11 من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”الحمد الله 8 مليون و400 ألف عدد زوار موسم الرياض … شرفتونا“.