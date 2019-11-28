 تركي آل الشيخ يعلن عدد زوار ”موسم الرياض“ بعد شهر ونصف الشهر على انطلاقه – إرم نيوز‬‎

تركي آل الشيخ يعلن عدد زوار ”موسم الرياض“ بعد شهر ونصف الشهر على انطلاقه

تركي آل الشيخ يعلن عدد زوار ”موسم الرياض“ بعد شهر ونصف الشهر على انطلاقه

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن عدد زوار ”موسم الرياض“ الترفيهي بعد مرور شهر ونصف الشهر على انطلاقه؛ إذ بدأت فعالياته في الـ11 من أكتوبر الماضي.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على ”تويتر“: ”الحمدالله 8 ملايين و400 ألف عدد زوار موسم الرياض.. شرفتونا“.

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وانطلق موسم الرياض في الـ 11 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي متضمنًا عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى بما فيها الموجهة للأطفال.

واستقطبت تلك الفعاليات -حتى الآن- زائرين من السعوديين والوافدين المقيمين في البلاد، بجانب السياح الذين بدأوا بالتوافد حديثًا على المملكة التي بدأت بمنح مواطني 49 دولة تأشيرات دخول فورية.

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