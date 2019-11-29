تفاصيل جديدة بشأن مسلسل تركي آل الشيخ العالمي

يعكف السيناريست المصري عمرو سمير عاطف، حاليًا، على وضع الخطوط العريضة لمسلسل جديد من فكرة المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، موضحًا أنه عقد جلستين مع الأخير لبدء كتابة السيناريو.

وأشار في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أنه سيشرع في كتابة المسلسل بعد الانتهاء من مسلسل ”النهاية“، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري يوسف الشريف، وسيعرض في رمضان المقبل.

وأضاف السيناريست المصري، أن فكرة آل الشيخ قائمة على التشويق والإثارة وتنتمي للدراما البوليسية، ويهدف إلى إظهار الدراما في الشرق الأوسط بشكل عالمي لتضاهي ما نراه على المنصات العالمية.

وأوضح أن المسلسل ينتمي للمسلسلات العشارية، أي ستكتب على 10 حلقات فقط، ولكنها ستكون على عدة أجزاء، سيتم البدء بالجزء الأول ومعرفة ردود الفعل عليه مع البدء في كتابة الأجزاء المتتالية تباعًا، مشيرًا إلى أن المسلسل سيعرض على شبكة Netflix العالمية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد فاجأ الجمهور بإعلان دخوله مجال التأليف الدرامي للمرة الأولى، بمسلسل جديد سيتم عرضه في عام 2020.

ووصف آل الشيخ القصة بأنها ستكون على الطريقة العالمية، وهي من فكرته، وسيقوم بكتابة السيناريو والحوار المؤلف المصري عمرو سمير عاطف.

شغال على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الاستاذ الكبير عمرو سمير عاطف … ان شاءالله سيرى النور في ٢٠٢٠ … بحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية … تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‏ في الاثنين، ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

يُذكر أن تركي آل الشيخ، قام مؤخرًا بتأليف ألبوم غنائي للملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى، ويحمل اسم ”لعبت مع الأسد“، ويضم 10 أغنيات جميعها من ألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين.