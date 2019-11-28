عاصي الحلاني يخضع لعملية جراحية في ذكرى ميلاده (صورة)

خضع الفنان اللبناني عاصي الحلاني لعملية جراحية؛ من أجل نزع أسياخ معدنية من يده وكتفه، وذلك في اليوم الموافق لعيد ميلاده الـ49، الذي يصادف اليوم الخميس 28 نوفمبر.

ونشر الإعلامي اللبناني جمال فياض، عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، صورة لعاصي الحلاني وهو يرقد على سرير الشفاء معلقًا: ”اتصلت لتهنئته بعيد ميلاده، فقال إنه في المستشفى، قلت أنت تمزح، فأرسل لي هذه الصورة!.. معقول؟“.

إتصلت لتهنئته بعيد ميلاده،فقال أنه في المستشفى،قلت أنت تمزح،فأرسل لي هذه الصورة!

معقول؟

الذي يُطمئن أنها هذه المرة عملية جراحية لنزع ما زرعه الطبيب في الساعد والكتف، من أسياخ معدنية إثر الحادث الأخير!

الحمدلله عالسلامه كمان مرة للفارس النبيل عاصي الحلاني..

وكل عام وأنت بألف خير pic.twitter.com/6ajwRYwlYJ — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) November 28, 2019

وتابع فياض في منشوره: ”الذي يُطمئن أنها هذه المرة عملية جراحية لنزع ما زرعه الطبيب في الساعد والكتف من أسياخ معدنية إثر الحادث الأخير!.. الحمدلله عالسلامة كمان مرة للفارس النبيل عاصي الحلاني.. وكل عام وأنت بألف خير“.

يُذكر أنّ عاصي الحلاني طرح مؤخرًا برومو أحدث كليباته ”الوطن“، والمقرر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث نشر البرومو عبر حسابه على“تويتر“، وعلّق: ”قريبًا كليب قصيدة الوطن، ألحان عاصي الحلاني، شعر عمر الفرا، توزيع موسيقي طوني سابا، إخراج عادل سرحان“.

وقدّم عدد من نجوم الفنّ التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلاد الحلاني، كان من بينهم شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم حيث كتبت: ”ينعاد عليك يا أحلي عاصي بالدنيا وعقبال المائة سنة ويكون بالفرح والصحة والنجاح“.

يُذكر أن عاصي الحلاني تعرض لحادث حيث سقط من فوق ظهر جواده خلال ممارسة رياضة الفروسية، وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات في لبنان، ووجد أن هناك كسورًا جزئية في الأضلاع ناتجة عن سقوط الحصان عليه، ورضوضًا في الخد الأيسر تسببت بتورّم شديد في الخد والعين حتى الجبين، وفقدانًا في الذاكرة بشكل مؤقت.

يُشار إلى أن عاصي الحلاني شارك مؤخرًا في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 28 من خلال حفلين أحياهما في القاهرة والإسكندرية.