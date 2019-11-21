بالفيديو.. هيثم زكي يبكي الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

بكى عدد من الفنانين من بينهم يسرا والمنتج محمد العدل، خلال حضورهم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 التي انطلقت مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، وذلك بسبب تقديم إدارة المهرجان لفتة تجاه الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي.

وخلال تقديم الفنانة دينا الشربيني لحفل الافتتاح، حرصت على تذكر صديقها هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية في وقت سابق من الشهر الجاري نوفمبر الجاري.

وقالت الشربيني في كلمتها عن هيثم إنه كان صديقًا ”جدع“ وأنه كان سريع الصلح إذا غضب من أي شخص، وكانت تطلق عليه ”أبو ضحكة جنان“، لأنه مثل الطفل الصغير في تعبيره عن غضبه وصلحه أيضًا، على حد تعبيرها.

وأضافت: ”ما يميز الوسط الفني يكمن في فكرة إن اللي بيمشوا مبيمشوش.. لما بيوحشوك ممكن يبقوا معاك وتتفرج عليهم وهتحس بيهم.. ومش عارفة أفوت النهاردة من غير ما اتكلم عن أخويا اللي الناس كلها زعلت عليه رغم إنه في مكان أحسن من هنا بكتير“.

وتابعت: ”أنا متأكدة إن هو مش متضايق إن كل الحب ده مبانلهوش غير بعد ما مشي عشان هو طيب وقلبه أبيض وفي مكان أحلى من اللي إحنا فيه بكتير“.

ووسط تصفيق حار من الحضور عرضت إدارة المهرجان مجموعة من الصور النادرة للفنان هيثم أحمد زكي في مراحل الطفولة والمراهقة والشباب وهو برفقة والده الراحل الفنان أحمد زكي.

وظهر تأثر الكثير من الحضور في القاعة وبينهم حسين فهمي وهاني رمزي وتامر حبيب وإيناس الدغيدي وغيرهم، فيما بدا التأثر بشكل خاص على دينا الشربيني التي حبست دموعها كي تستطيع مواصلة تقديم الحفل.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج المصري محمد حفظي وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.