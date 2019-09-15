أول تعليق من عاصي الحلاني بعد سقوطه عن ظهر الحصان

طمأن الفنان اللبناني عاصي الحلاني جمهوره على حالته الصحية، بعد حادث سقوطه الخطير عن ظهر الحصان، والذي تعرض له منذ أيام، ودخل على إثره المستشفى.

وفي أول تعليق له بعد خروجه من المستشفى وعودته إلى المنزل، قال الحلاني في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”إلى جميع الأحباء والأفياء.. أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني.. وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم لي سائلًا الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة“.

الى جميع الأحباء والأوفيياء

أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني

وإنني ممتن لكم على إهتمامكم ودعواتكم سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر..

وإن شاء الله ألقاكم قريباً…!

لكم مني كل الحب والتقدير،

عاصي الحلّاني ????❤️ pic.twitter.com/UNJrXe8TkS — Assi El Hallani (@assihallani) September 15, 2019

وتابع الفنان الحلاني الملقب بفارس الغناء العربي: ”إنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريبًا.. لكم مني كل الحب والتقدير، عاصي الحلاني“.

وكانت ماريتا ابنة عاصي الحلاني، قد كشفت مساء أمس السبت، عن آخر التطورات الصحية لوالدها بعد حادث سقوطه عن ظهر الحصان في قريته الحلانية، وكتبت على حسابها في إنستغرام: ”شكرًا لكل يلي سألتوني عن بابا، الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت طمنكم إنو بابا بخير الحمدلله وصار بالبيت، ما تعتلوا هم وما تخافوا أبدًا أبدًا ما في شي خطر! بس شوية تعب الله يحمي كل أب بالعالم نحبكم كتير“.