بلقيس تكشف عن تفاصيل حفلها الغنائي في موسم الرياض بالسعودية

أعلنت المطربة اليمنية بلقيس فتحي، عن إحيائها حفلًا غنائيًا للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ تحت رعاية هيئة الترفيه الحكومية.

وأكدت بلقيس فتحي أن النجم الإماراتي حسين الجسمي، والمغني السعودي أصيل أبو بكر، سيرافقانها في الحفل الذي يقام في مركز الملك فهد الثقافي يوم السبت 23 نوفمبر الجاري.

وكتبت بلقيس، في تغريدة لها عبر حسابها على ”تويتر“ قائلة: ”أحبتي أهل الرياض ألتقيكم ولأول مرة في رياض العشق والذوق مع إخواني النجوم حسين الجسمي وأصيل أبو بكر“.

أحبتي أهل #الرياض التقيكم ولأول مرة في رياض العشق والذوق مع اخواني النجوم حسين الجسمي واصيل ابو بكر وراح تكون ليلة من اجمل الليالي بإذن الله ضمن حفلات #موسم_الرياض ومن تنظيم الرائدة @RotanaMusic الحجز يبدا بعد ساعات ونشوفكم على خير بكل حب وحماس ❤️????????⭐️ pic.twitter.com/jw7fgGbRWr — Balqees (@BalqeesFathi) November 14, 2019

وتابعت بلقيس: ”ستكون ليلة من أجمل الليالي ضمن حفلات موسم الرياض ومن تنظيم الرائدة روتانا.. الحجز يبدأ بعد ساعات ونشوفكم على خير بكل حب وحماس“.

ووصل عدد زوار موسم الرياض المقام حاليًا في السعودية حتى الآن إلى 6.5 مليون زائر حسبما أعلن تركي آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“، حيث يعد هذا الموسم من أضخم المواسم الترفيهية في المملكة ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وتصل مدة مهرجان ”موسم الرياض“ الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يومًا تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.