سوشيال ميديا الرياضة: غريزمان يهدي قميصه لمشجع من أصحاب القدرات الخاصة.. رئيس ليبيريا يهنئ فينغر بمنصبه الجديد

غريزمان يهدي قميصه لمشجع من أصحاب القدرات الخاصة

نشر الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من معسكر منتخب الديوك قبل مواجهة مولدوفا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وظهر غريزمان وهو يهدي قميص منتخب بلاده إلى أحد المشجعين من أصحاب القدرات الخاصة، وعلق قائلًا: سعيد.

فيدال مع المطرب التشيلي كارليتوس جونيور

نشر التشيلي أرتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة المطرب التشيلي كارليتوس جونيور.

وعلق فيدال: ”صورة مع أخي الصغير من باريو إلى العالم“.

ماركوس ألونسو يداعب شامبنزي

نشر ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يداعب شامبنزي.

وعلق اللاعب: ”عندما تزور الجدة في النهاية“.

فان دايك: يوم سعيد لكل محبي الريدز

نشر الهولندي فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“.

وعلق اللاعب قائلًا: ”صباح الخير يا أحمر، أتمنى لك يومًا سعيدًا“.

فينالدوم يستعين بهتاف ليفربول قبل مواجهة أيرلندا الشمالية

نشر الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة فان دايك زميله في فريق الريدز ومنتخب بلاده.

واستعان فينالدوم بالهتاف الشهير لمشجعي ليفربول قبل مواجهة منتخب بلاده أمام أيرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلق فينالدوم: ”أبدًا لن تسير وحدك“.

رئيس ليبيريا يهنئ فينغر بمنصبه الجديد

حرص جورج وايا رئيس دولة ليبيريا وأحد الفائزين بلقب أفضل لاعب في العالم على توجيه التهنئة للمدرب الفرنسي آرسين فينغر والذي تولى منصب رئيس فريق التطوير العالمي لكرة القدم بالفيفا.

وعلق نجم الميلان السابق عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“: ”أود أن أهنئ المدرب أرسين فينجر على دوره الجديد مع الفيفا بصفته رئيس فريق التطوير العالمي لكرة القدم، هذا التطور خاص بالنسبة لي بسبب الدور الحيوي الذي لعبه في مسيرتي الاحترافية كلاعب كرة قدم سابق، ولكن الأهم من ذلك، أنا مسرور لذلك“.

I wish to congratulate Coach Arsene Wenger on his new role with FIFA as “Chief of Global Football Development.” This development is special to me because of the vital role he played in my professional career as a former soccer player, but more importantly; I am thrilled because pic.twitter.com/N2Dhm9ydvy

— George Weah (@GeorgeWeahOff) November 14, 2019