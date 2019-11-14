تقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان للسماح ببيع مبابي لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن طلبات باريس سان جيرمان الفرنسي للسماح برحيل نجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني.

وبحسب موقع ”ديفنسا سنترال“، فإن باريس سان جيرمان مستعد لخفض سعر مبابي المقدر بـ400 مليون يورو لريال مدريد الصيف المقبل، بشرط الحصول على واحد من 3 لاعبين من المرينغي وهم: رودريغو غوس وفينيسيوس جونيور ورافاييل فاران.

وأضاف الموقع أن باريس سان جيرمان يريد مقابلًا ماليًا بجانب جونيور أو فاران أو جونيور للسماح ببيع مبابي لريال مدريد الصيف المقبل.

ووفقًا لـ ”ديفنسا سنترال“، فإن ريال مدريد رفض طلب باريس سان جيرمان؛ لأنه لن يفرّط في أي لاعب من 3 لاعبين المطلوبين من قبل النادي الباريسي، ما يعقد إمكانية إبرام الصفقة.

ويرتبط مبابي، الذي يتمّ 21 عامًا الشهر المقبل، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2022، ويتردد أنه رفض تمديد عقده مع النادي الفرنسي مقابل الحصول على 40 مليون يورو سنويًا.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017، مقابل 135 مليون يورو، وسجل للنادي العاصمي 62 هدفًا وصنع 33 في 90 مباراة.

وأثار مبابي الجدل حول مستقبله عندما قال في حفل فوزه بجائزتي هداف وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، إنه يريد تحمل مسؤوليات أكبر، سواء مع فريقه أو في نادٍ آخر، مما اعتبره الكثيرون إشارة قوية إلى رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وقال حينها: ”إنها لحظة مهمة بالنسبة لي، ونقطة تحول كبيرة في مسيرتي، لقد اكتسبت المزيد من الخبرات هنا، وحان الوقت لتحمل مسؤولية أكبر، ربما يحدث ذلك في باريس سان جيرمان، وسأكون سعيدًا بالطبع، أو في مكان آخر ومشروع جديد“.