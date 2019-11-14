بوتين: ‎نحترم المصالح النفطية للسعودية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده تحترم مصالح المملكة العربية السعودية بخصوص اتفاق خفض إنتاج النفط المُبرم بين أوبك وحلفائها، والذي اعتبر أن المملكة ”تتبنى موقفًا متشددًا إزاءه“.

وأضاف الرئيس الروسي أن السعودية ”تتبنى موقفا متشددا إزاء اتفاق الإنتاج المُبرم بين أوبك وحلفائها، بسبب الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية“.

وأشار بوتين في كلمة للصحفيين بالبرازيل، خلال قمة دول بريكس، إلى أنه يتعين على موسكو مواصلة تعاونها مع أوبك، وأن التعاون يجب ألا يقتصر على تخفيضات إنتاج النفط.