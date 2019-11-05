لماذا اعتذرت نوال الكويتية عن المشاركة في ”ليلة سهم“ بموسم الرياض؟

اعتذرت الفنانة نوال الكويتية عن المشاركة في حدث ”ليلة سهم“ ضمن فعاليات ”موسم الرياض”، بسبب تعرضها لوعكة صحية.

ووجهت نوال، عبر تغريدة لها بحسابها على موقع ”تويتر“ رسالة إلى جمهورها، قائلة :“صباح الخير حبيت اطمنكم اني الحمدلله بخير شوية تعب ويزول ان شاء الله، شكراً لكل من سأل عني والله لايحرمني منكم واشوفكم قريب ان شاءالله“.

صباح الخير

حبيت اطمنكم اني الحمدلله بخير شوية تعب ويزول ان شاءالله ، شكراً لكل من سأل عني والله لايحرمني منكم واشوفكم قريب ان شاءالله???????????? — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) November 4, 2019

وكان من المقرر أن تشارك الفنانة نوال الكويتية، مساء اليوم الثلاثاء، في حفل غنائي كبير تحت عنوان ”ليلة سهم“ مع 5 من نجوم الغناء العربي وهم: «ماجد المهندس، ورابح صقر، وأصالة، وإسماعيل مبارك، وأميمة طالب»، وذلك على مسرح محمد عبده بالرياض.

ومن جانبها علقت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”إنستغرام ”، قائلة:“يا حبيبة الرّوح وياصديقتي القريبة الحنونه الطيّبه… ألّف سلامة على قلّبك وماتشوفي شرّ ، الله يحفظك لعيلتك الكبيرة الّلي صرتي بالنّسبه إلهم المثل الأعلى للرقيّ والفنّ الرفيع المُتقن، سلامة قلّبك وروحك وصوتك ياقلبنا وروحنا وصوتنا“.

وكانت النجمة نوال الكويتية، قد غادرت شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات بعد قضائها 23 عامًا معها، معلنة انضمامها لشركة ”One Production“، وذلك لتنفيذ أعمالها الفنيّة في الفترة المقبلة.

وكتبت قيثارة الغناء الخليجي تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“ قالت فيها: ”بسم الله وكلي تفاؤل أعلن انضمامي إلى شركة One Production“، دون الإعلان عن أيّ تفاصيل أخرى.