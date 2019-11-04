سوشيال ميديا الرياضة.. بنزيما في تحدٍ جديد وبن ناصر واثق من العودة (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كوتينيو: أطفال البرازيل يردون الجميل لرونالدينيو

نشر النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ للنجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، وهو يمسك بيد نجوم السامبا الحاليين وهم أطفال.

وعلّق كوتينيو على الصورة ”هم يردون أيضًا الجميل له الآن بالتعهد بمواصلة المسيرة“.

لوكا يوفيتش يستعرض أناقته

نشر لوكا يوفيتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وهو يستعرض أناقته بملابس جديدة.

بنزيما في تحدٍ جديد

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ وهو يداعب كرة التنس.

وأعلن بنزيما التحدي قائلًا: ”المستوى الثاني، اخترت كرات التنس. وماذا تختار؟، حدد اختيارك وأدرك التحدي الخاص بك“.

Level 2, je choisis les balles de tennis. Et toi tu choisis quoi ? ???? Fais ton choix sur @AliExpressFR et réalise ton challenge ⚒

La meilleure vidéo postée sur #Double11Challenge remporte mon maillot dédicacé pic.twitter.com/fKWP9Ahptd — Karim Benzema (@Benzema) November 4, 2019

أزبيليكويتا: إنه وقت دوري الأبطال

نشر سيزار أزبيليكويتا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، صور من تدريبات البلوز قبل مواجهة نادي أياكس، في بطولة دوري أبطال أوروبا، قائلًا: ”إنه وقت دوري الأبطال“.

راشفورد: علينا تدارك النكسة سريعًا

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له من تدريبات فريقه قبل مواجهة نادي بارتيزان بلغراد في بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

وكتب راشفورد ”كان يوم السبت نكسة وتذكير بأن لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، مباراتان على أرض الوطن هذا الأسبوع، ونحن بحاجة إلى جعلهم يعولون.. علينا تدارك النكسة سريعًا“.

Saturday was a setback and a reminder we have lots of work to do. Two home games this week and we need to make them count. pic.twitter.com/DWUoaYvSZw — Marcus Rashford (@MarcusRashford) November 4, 2019

راموس: في انتظار دوري الأبطال

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإٍسباني صورة له بقميص ناديه من التدريبات الأخيرة للنادي الملكي قبل مواجهة نادي غالاتا سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلّق الماتادور الإسباني على الصورة قائلًا: ”إنه دوري الأبطال هيا يا ريال مدريد“.

إسماعيل بن ناصر: سنستمر في العمل رغم التراجع

نشر إسماعيل بن ناصر لاعب نادي ميلان الإيطالي، صورة له بقميص ناديه، وعلّق بن ناصر أعلى الصورة قائلًا: ”سنستمر في العمل“، ويعاني الميلان من تذبذب في نتائج الفريق، وهو الأمر الذي أصاب كل محبي الميلان بالإحباط، رغم الوعود الكثيرة بعودة الميلان لسابق عهده.