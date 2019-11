سوشيال ميديا الرياضة.. بنزيما في تحدٍ جديد وبن ناصر واثق من العودة (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كوتينيو: أطفال البرازيل يردون الجميل لرونالدينيو

نشر النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ للنجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، وهو يمسك بيد نجوم السامبا الحاليين وهم أطفال.

وعلّق كوتينيو على الصورة ”هم يردون أيضًا الجميل له الآن بالتعهد بمواصلة المسيرة“.

A post shared by Philippe Coutinho ???????? (@philcout7inho) on Nov 4, 2019 at 7:55am PST

لوكا يوفيتش يستعرض أناقته

نشر لوكا يوفيتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وهو يستعرض أناقته بملابس جديدة.

A post shared by Luka Jovic (@lukajovic) on Nov 4, 2019 at 10:00am PST

بنزيما في تحدٍ جديد

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ وهو يداعب كرة التنس.

وأعلن بنزيما التحدي قائلًا: ”المستوى الثاني، اخترت كرات التنس. وماذا تختار؟، حدد اختيارك وأدرك التحدي الخاص بك“.

أزبيليكويتا: إنه وقت دوري الأبطال

نشر سيزار أزبيليكويتا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، صور من تدريبات البلوز قبل مواجهة نادي أياكس، في بطولة دوري أبطال أوروبا، قائلًا: ”إنه وقت دوري الأبطال“.

راشفورد: علينا تدارك النكسة سريعًا

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له من تدريبات فريقه قبل مواجهة نادي بارتيزان بلغراد في بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

وكتب راشفورد ”كان يوم السبت نكسة وتذكير بأن لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، مباراتان على أرض الوطن هذا الأسبوع، ونحن بحاجة إلى جعلهم يعولون.. علينا تدارك النكسة سريعًا“.

Saturday was a setback and a reminder we have lots of work to do.

Two home games this week and we need to make them count. pic.twitter.com/DWUoaYvSZw

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) November 4, 2019