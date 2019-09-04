نوال الكويتية تغادر ”روتانا“ بعد تعاون 23 عامًا

غادرت النجمة نوال الكويتية، شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات بعد قضائها 23 عامًا معها، معلنة انضمامها لشركة ”One Production“، وذلك لتنفيذ أعمالها الفنيّة في الفترة المقبلة.

وكتبت قيثارة الغناء الخليجي تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“ قالت فيها: ”بسم الله وكلي تفاؤل أعلن انضمامي إلى شركة One Production“، دون الإعلان عن أيّ تفاصيل أخرى.

بسم الله وكلي تفاؤل أعلن انضمامي الى شركة One Production pic.twitter.com/ERjQAAuvKH — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) September 3, 2019

وردّت شركة ”One Production“، على تغريدة نوال بالترحيب فكتبت: ”مرحبًا، انضمام نوال الكويتية لنا“.

وألغت شركة روتانا في شهر أغسطس الماضي، حفلًا لنوال الكويتية ضمن فعاليات سوق عكاظ في الطائف، دون أي توضيح. كما غابت نوال عن حفلات العيد في السعودية التي نظمتها شركة روتانا برعاية هيئة الترفيه في أربع مدن.

يُذكر أن نوال الكويتية أصدرت مع شركة روتانا، قرابة الـ16 ألبومًا، وكانت ضمن الأسماء الوفيّة لروتانا، وأحد الأعمدة الثابتة فيها.