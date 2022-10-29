مصطفى كامل يكشف تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لشرين عبدالوهاب

وأوضح كامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر: "وصلني أجمل بوكيه ورد من شيرين عبد الوهاب، حيث أنني تلقيت اتصالا من مدير أعمالها ميمي فؤاد، الذي أكد لي أن شيرين عبد الوهاب تواصلت معه تليفونيا لمدة دقيقة وطلبت منه أن يوصل باقة الورد إلي، وأن يهنئني بفوزي بمنصب نقيب الموسيقيين".

وأضاف كامل: "أنا على تواصل دائم مع ميمي فؤاد وهو بيطمن الجمهور أن شيرين في مرحلة الاستشفاء، والحالة الصحية خلال الساعات الأخيرة تشهد تطورا".

وأشار مصطفى كامل أنه سعد بمباركة شيرين، متمنيا أن تعود لجمهورها المصري والعربي في أقرب وقت.

ونقلت الفنانة شيرين مؤخرا إلى مستشفى لعلاج الإدمان في حي مصر الجديدة في القاهرة، بإجبار من شقيقها، بعد أن ضبطها وهي تتعاطى المخدرات مع طليقها الفنان حسام حبيب، بحسب قوله.

وكان محمد عبدالوهاب، شقيق شيرين عبدالوهاب، كشف تفاصيل مثيرة عن أزمته مع شقيقته، مشيرًا إلى أنه أجبر شقيقته على دخول المستشفى بعد ضبطها مع طليقها حسام حبيب وهما يتعاطيان المخدرات في إحدى الشقق.