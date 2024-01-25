دموع وانكسارات وغرام.. انطلاق وثائقي إليسا It's ok عبر نتفليكس

استحوذت الفنانة اللبنانية إليسا على قلوب معجبيها، بعد أن أطلقت منصة نتفليكس اليوم الـ25 من يناير، فيلمها الوثائقي الجديد It's ok، الذي يعرض تفاصيل خاصة من حياة ملكة الإحساس.

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من الفيلم بشكل فيروسي عبر منصة "إكس"، مؤكدين عفوية الفنانة اللبنانية، التي تطرقت للحديث عن عدة محاور في حياتها المهنية والشخصية.

وأدخلت اليسا جمهورها لمنزلها، عارضة لحظات من حياتها الأسرية والشخصية ورحلاتها وأصدقائها، لكنها في المقابل سلطت الضوء على لحظات ضعفها وبكائها وانكسارها.