دموع وانكسارات وغرام.. انطلاق وثائقي إليسا It's ok عبر نتفليكس
استحوذت الفنانة اللبنانية إليسا على قلوب معجبيها، بعد أن أطلقت منصة نتفليكس اليوم الـ25 من يناير، فيلمها الوثائقي الجديد It's ok، الذي يعرض تفاصيل خاصة من حياة ملكة الإحساس.
وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من الفيلم بشكل فيروسي عبر منصة "إكس"، مؤكدين عفوية الفنانة اللبنانية، التي تطرقت للحديث عن عدة محاور في حياتها المهنية والشخصية.
وأدخلت اليسا جمهورها لمنزلها، عارضة لحظات من حياتها الأسرية والشخصية ورحلاتها وأصدقائها، لكنها في المقابل سلطت الضوء على لحظات ضعفها وبكائها وانكسارها.
وقالت إليسا إنها تعرضت للتنمر، ووقعت بعلاقات حب سامة تسببت في مرضها بالسرطان، وعانت ضعفًا واكتئابًا في مرحلة معينة من حياتها.
وظهرت في الفيلم والدة إليسا، التي أشارت إلى أن ابنتها تُدخل الضحكة للمنزل، وأنها "أم العائلة" التي تهتم بالمنزل وتصرف عليه. فيما أشارت شقيقتها نورما إلى أن صديقة إليسا انجي السيسي، ملأت فراغًا كبيرًا في حياتها وقدمت لها الدعم.
وظهرت إليسا في "حالة حب" عندما تحدثت مع حبيبها بالهاتف أمام الكاميرا، حيث تكلما بالإنجليزية، مشددين على اشتياقهما لبعضهما.
وأشارت إليسا إلى أن علاقتها بحبيبها الحالي ممتازة، وأنها واثقة من حبه وإخلاصه لها، مؤكدة أنها "تستحق" هذا النوع من الحب بعد عناء.
وتحدثت إليسا عن شغفها بالطعام، حيث دخلت المطبخ لتحضير "منقوشة زعتر"، وشاركت صديقها وديع النجار "ساندويش شاورما" مع الثوم.
وبالتأكيد، أدخلت اليسا معجبيها على الاستوديو الذي تحضّر فيه أغنياتها وأعمالها الفنية، وإلى كواليس جلسات التصوير والكليبات التي حظيت بمشاهدات مليونية.
وأعرب متابعو إليسا عن فرحتهم بالوثائقي مؤكدين أنه قربهم منها، وكشف عن جانب آخر من حياتها وشخصيتها.