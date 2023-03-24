أحمد السقا يكشف حقيقة معرفته المسبقة بمقلب "رامز نيفر إند"

كشف الفنان المصري أحمد السقا حقيقة معرفته المسبقة بمقلب رامز جلال، ببرنامج "رامز نيفر إند"، مؤكدا أنه لم يكن يعلم به.

ووقع أحمد السقا ضحية برنامج "رامز نيفر إند"، وذلك في المقلب الثاني من البرنامج، حيث حضر السقا لافتتاح فرع جديد من مطعم شهير يقدم المأكولات اليابانية.

وبعد اكتشاف أحمد السقا المقلب، سأله رامز جلال: "بكره الإعلاميين يسألوك ويقولولك أنت كنت عارف إن ده مقلب؟".

ليرد السقا قائلا: "ورحمة أبويا ما كنت أعرف، ولا عندي علم بأي حاجة، وأنا لو حلفت على كل المصاحف محدش هيصدقني، لكن أقسم بالله العظيم ما كنت أعرف أي حاجة من اللي حصلت".

واشترط رامز جلال على أحمد السقا أن يضع ثعبانًا على رأسه من أجل أن يتركه، ليتفاجأ بقيام السقا بأكل الثعبان.

وكانت لقطة أكل السقا للثعبان التي عرضت ضمن "البرومو" الدعائي قد أثارت اهتمام المتابعين بشكل كبير، وتساءل كثيرون عن حقيقة قضم السقا للثعبان، وما إذا كان ما فعله مجرد مشهد تمثيلي أو أن الثعبان غير حقيقي.