أحمد السقا يكشف حقيقة معرفته المسبقة بمقلب "رامز نيفر إند"
كشف الفنان المصري أحمد السقا حقيقة معرفته المسبقة بمقلب رامز جلال، ببرنامج "رامز نيفر إند"، مؤكدا أنه لم يكن يعلم به.
ووقع أحمد السقا ضحية برنامج "رامز نيفر إند"، وذلك في المقلب الثاني من البرنامج، حيث حضر السقا لافتتاح فرع جديد من مطعم شهير يقدم المأكولات اليابانية.
وبعد اكتشاف أحمد السقا المقلب، سأله رامز جلال: "بكره الإعلاميين يسألوك ويقولولك أنت كنت عارف إن ده مقلب؟".
ليرد السقا قائلا: "ورحمة أبويا ما كنت أعرف، ولا عندي علم بأي حاجة، وأنا لو حلفت على كل المصاحف محدش هيصدقني، لكن أقسم بالله العظيم ما كنت أعرف أي حاجة من اللي حصلت".
واشترط رامز جلال على أحمد السقا أن يضع ثعبانًا على رأسه من أجل أن يتركه، ليتفاجأ بقيام السقا بأكل الثعبان.
وكانت لقطة أكل السقا للثعبان التي عرضت ضمن "البرومو" الدعائي قد أثارت اهتمام المتابعين بشكل كبير، وتساءل كثيرون عن حقيقة قضم السقا للثعبان، وما إذا كان ما فعله مجرد مشهد تمثيلي أو أن الثعبان غير حقيقي.
وتعرض الفنان المصري رامز جلال لحملة واسعة من الانتقادات والسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز نيفر إند".
واستضاف رامز جلال في أول حلقة من البرنامج الذي يعرض طوال شهر رمضان، الفنان المصري محمد رمضان، وسط مزاعم بأن الأخير كان على علم بالمقلب وطلب عرض حلقته أول أيام الشهر الفضيل.
وعبر طيف واسع من المتابعين عن استهجانهم واستغرابهم من طريقة التنكر الضعيفة وتفاصيل المقلب غير المنطقي الذي يقدمه رامز جلال، وتعرض لانتقادات واسعة بسبب "التمثيل الواضح والمبالغ فيه" وفق وصفهم.
واتفق عدد كبير من المعلقين على الحلقة الأولى، على أن رامز جلال يمثل بأنه يقدم مقلباً، والضيوف يمثلون بأنهم يشاركون في المقلب دون علمهم، ولا مصداقية في البرنامج، وفقاً لرأي البعض.