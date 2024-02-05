تايلور سويفت تتفوق على فرانك سيناترا (صور)

حققت النجمة تايلور سويفت إنجازًا غير مسبوق في تاريخ جوائز "غرامي" بنيلها خلال الاحتفال السادس والستين لتوزيع هذه المكافآت الأحد، لقب ألبوم العام للمرة الرابعة، فيما فازت كل من بيلي آيليش في فئة أفضل أغنية ومايلي سايروس في فئة أفضل تسجيل.

وبهذا الإنجاز عن ألبومها "ميدنايتس" Midnights، باتت سويفت الأكثر فوزًا بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون، في هذا الحدث المعادل موسيقيًّا لجوائز الأوسكار السينمائية.

وعلقت نجمة البوب قائلة "أود أن أقول لكم إن هذه أفضل لحظة في حياتي، لكنني أشعر بفرح مماثل عندما أنجز أغنية"، وأضافت "شكرًا جزيلاً لكم على إتاحة الفرصة لي للقيام بما أحبه كثيرًا! أنا مذهولة!".