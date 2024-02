تايلور سويفت تتفوق على فرانك سيناترا (صور)

وكان "ميدنايتس"، وهو الألبوم العاشر لسويفت، تصدّر فور طرحه في تشرين الأول/أكتوبر 2022 ترتيب "بيلبورد"، وبفضله باتت أول فنانة تحتل المراكز العشرة الأولى في وقت واحد في ترتيب الأغنيات الأكثر شعبية في الولايات المتحدة.

وأفادت تايلور سويفت من المناسبة تسويقيًّا، فانتهزت الفرصة بعد حصولها في بداية الاحتفال على جائزة أفضل ألبوم بوب عن عملها "ميدنايتس" Midnights، تنفذ انقلابا تسويقيا كبيرا، بإعلانها عن إطلاق ألبوم جديد في 19 نيسان/إبريل المقبل بعنوان "ذي تورتشورد بويتس ديبارتمنت" The Tortured Poets Department.

وحصلت تايلور سويفت على ستة ترشيحات لجوائز "غرامي" هذه السنة ، أحدها في فئة أغنية العام.

وفازت بيلي آيليش بهذه الجائزة التي تُمنح للفنانين الذين يكتبون كلمات أغانيهم ويؤلفون موسيقاهم الخاصة، عن أغنيتها الحزينة "وات واز آي مايد فور؟" What was I made for التي ألفّتها خصوصًا للموسيقى التصويرية لفيلم "باربي" وأدتها على مسرح "غرامي" الأحد.