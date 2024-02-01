ليس جديدًا.. زوجة خالد الصاوي تكشف تفاصيل كتابه الجديد
كشفت مي زوجة الفنان المصري خالد الصاوي تفاصيل كتابه الجديد الذي أقيم حفل توقيعه، أمس الأربعاء، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتة إلى أن ما تم توقيعه هو عبارة عن كتابين ألفهما منذ ما يقرب من 20 عامًا وأعيد نشرهما الآن.
وأضافت مي الصاوي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها خالد الصاوي بالتأليف، فمنذ أن كان طالبًا بالجامعة وله مؤلفات مثل (يوميات خلود) والذي كتب مقدمته الراحل يوسف إدريس، كما أن له العديد من دواوين الشعر".
وأشارت إلى أن "أوبريت الدرافيل" و"نبي بلا أتباع"، هما كتابان قديمان لخالد الصاوي، أعاد نشرهما، لافتة إلى أن الكتاب الأول هو إحدى مسرحيات خالد الصاوي، التي كتبها، في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وجعلها نصًا مسرحيًا قدمه على مسرح الجامعة.
وعن سر إعادة نشرها أوضحت "الصاوي" أن دار النشر طلبت إعادة نشرها نظرًا إلى أنها إحدى المسرحيات المهمة التي يبحث عنها طلبة معاهد الفنون، لذا تم تقديمها كنص أدبي.
وأكدت: "نبي بلا أتباع هو ديوان شعري عظيم، وفيه واحد من أهم الأبيات التي قدمها خالد وهو (أشحذ نصل السيف وأبايع نفسي)، وفيه مرحلة انتقالية لنظرة الإنسان إلى حياته، ونشر قبل 12 عامًا قبل أن يتم نشره مجددًا".
ووقع خالد الصاوى، الأربعاء، كتابين "أوبريت الدرافيل" و"نبى بلا أتباع"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس في مصر، وتجمع الجمهور حوله فور دخوله القاعة.