ليس جديدًا.. زوجة خالد الصاوي تكشف تفاصيل كتابه الجديد

كشفت مي زوجة الفنان المصري خالد الصاوي تفاصيل كتابه الجديد الذي أقيم حفل توقيعه، أمس الأربعاء، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتة إلى أن ما تم توقيعه هو عبارة عن كتابين ألفهما منذ ما يقرب من 20 عامًا وأعيد نشرهما الآن.

وأضافت مي الصاوي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها خالد الصاوي بالتأليف، فمنذ أن كان طالبًا بالجامعة وله مؤلفات مثل (يوميات خلود) والذي كتب مقدمته الراحل يوسف إدريس، كما أن له العديد من دواوين الشعر".

وأشارت إلى أن "أوبريت الدرافيل" و"نبي بلا أتباع"، هما كتابان قديمان لخالد الصاوي، أعاد نشرهما، لافتة إلى أن الكتاب الأول هو إحدى مسرحيات خالد الصاوي، التي كتبها، في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وجعلها نصًا مسرحيًا قدمه على مسرح الجامعة.