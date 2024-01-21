أول رد من شيرين عبدالوهاب بعد إحالتها للمحاكمة في قضية محمد الشاعر

علّق الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على قرار النائب العام بإحالتها للمحاكمة بعد اتهامها بسبّ وقذف المنتج محمد الشاعر، مؤكدا أنهم ليسوا على علم بالأمر.

وأمرت جهات التحقيق اليوم الأحد، بإحالة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد يوم السبت 3 فبراير القادم؛ لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 التي أقامها المنتج محمد الشاعر ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.

وقال لطفي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "ليس لدينا علم بالقضية، ولم يتم إخطارنا بأي شيء، سواء استدعاء النائب العام كما تم تداوله قبل أيام، أو بقرار الإحالة، أو حتى موعد الجلسة".

وأضاف المستشار القانوني لـ شيرين عبدالوهاب: "لم يصلنا أي اتهام للفنانة، وفي حال لم يصلنا إخطار بالقضية وموعد الجلسة فلن نحضرها وفقا للقانون".

وكان المنتج محمد الشاعر قد تقدم ببلاغ اتهم فيه شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل عبر إنستغرام عقب انتشار ذلك الفيديو.