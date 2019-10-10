البطل الحقيقي لقصة فيلم ”الممر“ يروي تفاصيل مشهد ”السنترال“

كشف اللواء المصري محي الدين نوح، قائد الفرقة الـ 39 قتال، أنه البطل الواقعي لقصة فيلم الممر، الذي جسّد دوره الفنان أحمد عز، موضحًا أن مشهد ”السنترال“ حدث بالفعل.

وقال نوح، خلال لقائه مع برنامج ”كل يوم“ المذاع علي قناة ”اون اي“ الفضائية، إن ”مخرج الفيلم شريف عرفة تواصل معه قبل البدء في تصويره“، مشيرًا إلى أنه ”روى له تفاصيل قصة إحدى الوحدات العسكرية المصرية التي قامت بعملية جريئة داخل خطوط العدو“.

وأضاف أنه ”كشف لأبطال العمل كيفية حياة الجنود المصريين في سيناء وقت الحرب، بجانب المعدات والأجهزة، وطريقة تعاملهم مع بدو سيناء، الذين ساعدوهم كثيرًا في العمليات العسكرية الصعبة“.

وأكد أن ”مشهد السنترال حقيقي تمامًا، حيث سخر أحد العاملين بالسنترال منه كضابط بالجيش، كما تعدى على شخص الزعيم الراحل جمال عبدالناصر“.

وأوضح أنه ”نشب شجار حاد واشتباك بالأيدي، وأصيب أحدهم بارتجاج في المخ“، مضيفًا أن ”التحقيق في الواقعة استمر حتى الساعة الـ2 فجرًا، وأن عددًا كبيرًا من الأجهزة الأمنية تدخلت من أجل حل الأمر“.

يذكر أن فيلم ”الممر“ من بطولة أحمد عز وهند صبري وأحمد رزق، وهو من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه حول مواقف لرجال القوات المسلحة وقوات الصاعقة المصرية بشكل خاص، خلال حرب الاستنزاف، كما استعرضت أحداثه المرحلة الزمنية بداية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.