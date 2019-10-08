أحمد رزق يرد على هجوم الصحفيين بسبب دوره في ”الممر“ (فيديو)

خرج الفنان المصري أحمد رزق عن صمته للرد على غضب بعض الصحفيين من دوره في فيلم ”الممر“، الذي عُرض حصريًا ولأول مرة عبر شاشة ”ON E“ احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مساء الأحد.

وتسبب الفيلم في إثارة موجة غضب لدي الصحفيين الذين وصفوا دور رزق الذي يجسد ”صحفي عسكري“ بأنه يظهر الصحفي جبانًا وتافهًا يحب السهرات الليلية بحسب وصفهم.

وفي أول رد لرزق على هذه الاتهامات قال في تصريحات تلفزيونية إن الدور كان حبكة درامية مكتملة لصحفي أراد أن يتطهر من تلميع ”عزيزة الرعاشة“ و“روحية معدمكش“ – شخصيتان لعبتا دور الراقصة في الفيلم- ليتحول لشخص آخر يخدم وطنه، لافتًا إلى أنه كان مهمًا طرح الفكرة الشائعة حول أن بعد انتهاء الحروب يكثر ”الهلس والهليسة“ من باب إعطاء المصداقية للعمل السينمائي، وصبغة الدراما التي يحبها الناس.

وأضاف أن ما يقدمه عملًا دراميًا ليس له علاقة بوظيفة الصحفي، مشيرًا إلى أنه لا يرى أن شخصيتة ”إحسان“ الصحفي نموذج فاشل على الإطلاق، ولكنه شخص جيد قرر التطهر من أفعاله غير الجيدة ليؤدي مهمته كصحفي حامل سلاحه المتمثل في الكاميرا، ليخدم الوطن.

وأكد رزق أنه يعرف صحفيين كثر وأغلبهم راضين عن الدور، لافتًا إلى أنه قدم نموذجًا جيدًا يحتذى به، وطالب الغاضبين بأن يسامحوه لأنه لم يقصد الإساءة لهم.

”الممر“ فيلم دراما حربي مصري من إنتاج سنة 2019‪، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبد الخالق، بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني.

وحقق الفيلم إيرادات عالية جعلته يحتل المركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في موسم عيد الفطر الماضي، كما أصبح في المركز الرابع من حيث الأعمال الأعلى دخلًا في تاريخ السينما المصرية.