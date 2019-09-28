بينها ظهور عمرو دياب ودينا الشربيني وبكاء هند صبري.. أبرز 6 مشاهد في ختام ”الجونة ”(فيديو)

شهد حفل ختام فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، العديد من المشاهد منها ما ظهر على السجادة الحمراء التي احتشد عليها كوكبة من النجوم والنجمات الذين استعرضوا إطلالاتهم أمام عدسات الكاميرات، ومنها ما حملته بعض المفاجآت.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ أبرز 6 مشاهد من حضور النجوم والنجمات في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

ظهور عمرو دياب ودينا الشربيني

شهدت السجادة الحمراء ظهور الفنانة المصرية دينا الشربيني وحدها، ولكن لم يغب عمرو دياب عن الذكر حيث داعبت وسائل الإعلام من خلال ردها على سؤال لأحد الحضور عن اسم دلعها، الذي تحب أن تُنادي به فقالت: ”ليا اسم دلع محدش يعرفه اللي بيقولهولي واحد سبيشيال في حياتي“.

وظهرت ”الشربيني“ بفستان ”فوشيا“ لامع وقصير، جاء بفتحة من البطن ”أوف شولدر“ مع الشعر الكيرلي الملموم، واعتمدت مكياجًا خفيفًا وأكسسوارًا بسيطًا، ووجهت رسالة للمصورين: ”هتبهدولني ولا إيه.. ما بعرفش أتصور“.

وفي الكواليس ظهر الثنائي عمرو ودينا من خلال صورة سيلفي ظهرت فيها برفقتهم الفنانة المصرية بسمة، رغم أن عمرو ودينا حرصا على عدم إظهار أي صور تجمعهما في الجونة خلال الأيام الماضية.

يسرا تراعي الحداد

حرصت الفنانة الكبيرة يسرا على الظهور بفستان أسود بسيط ”وان شولدر“ له فتحة ساق واسعة، كما ارتدت بنطلونًا من اللون نفسه أسفل الفستان، لتبدو بشكل أنيق للغاية، مع الشعر المنسدل، والأقراط الألماسية، وظهر حرصها على مراعاة فترة الحداد بسبب وفاة والدتها مؤخرًا.

ستيفن سيجال يحضر

فاجأت إدارة المهرجان الجميع بظهور النجم الهوليوودي العالمي ستفين سيجال على السجادة الحمراء برفقة زوجته المنغولية اردينيتويا باتسوه.

وخطف ”سيجال“ الأنظار على السجادة الحمراء، خاصًة أنه حقق الكثير من النجاحات العالمية في عالم هوليوود.

بكاء هند صبري

تسلمت الفنانة التونسية هند صبري، جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) وذلك عن دورها فى فيلم ”نورا تحلم“ الذي شارك في مسابقة الأفلام الروائية.

وفور صعود هند صبري لمسرح الحفل كي تتسلم الجائزة لم تتمالك دموعها وبكت كثيرًا بسبب تعبها على هذا الفيلم، ووجهت الشكر للمخرج مروان حامد الذي تركها تعمل على هذا الفيلم رغم ارتباطها بتصوير فيلم ”الفيلم الأزرق“ وقتها.

ووجهت هند صبري الشكر لوالدتها التي صبرت ومازالت وتقوم برعاية أبنائها من أجل تحقيق حلمها، الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من جانب الحضور الذين دعموها بالتصفيق الحار.

زغروطة سودانية

نال فيلم ”ستموت في العشرين“ للمخرج أمجد أبو العلاء، جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل وشهادة ومبلغًا ماليًا قدره 50000 دولار أمريكي.

ومع إعلان فوز الفيلم قال المخرج المصري خيري بشارة: ”نسمع زغروطة سودانية“ وهو ما جعل المشاركات في الفيلم تنهال بالزعاريد في القاعة.

محمد هنيدي والإنجاز الإبداعي

منحت إدارة المهرجان الفنان المصري محمد هنيدي، درع الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله في مشواره الفني وجاء ظهور أحمد السقا، للحضور في القاعة من الأبواب الخلفية للمسرح حيث كان حاضرًا بشكل خاص من أجل تقديم الجائزة لرفيق عمره.

شكرا لمهرجان الجونة على تكريمي وشكرا لكل جمهوري اللي عمري ماكنت هعمل حاجة لولاهم.. وربنا يرحم كل شهدائنا من الجيش والشرطة pic.twitter.com/motAf4uERL — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 27, 2019

وشهد ظهور الثنائي معًا عودة لذكريات تعاونهما السينمائي عندما كانا في بداياتهما وخاصًة فيلم ”صعيدي في الجامعة الأمريكية“، وظهرت الفرحة في عيون أحمد السقا، لصديقه بعد هذه الجائزة حتى أنه غنى معه الأغنية الشهيرة ”كامننا“.

يُذكر أن مهرجان الجونة في دورته الثالثة شارك فيه 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.