ستيفن سيجال مفاجأة ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

بعدما ظن الجميع أن مهرجان الجونة السينمائي سيسدل الستار دون حضور أي نجم عالمي، تفاجأ الحضور بالنجم العالمي ستفين سيجال، خلال حفل ختام دورته الثالثة.

ودون سابق إعلام، فاجأت إدارة المهرجان الحضور بمرور ستفين سيجال على السجادة الحمراء برفقة زوجته المنغولية اردينيتويا باتسوه.

وتعرف الجمهور المصري على ستفين سيجال عن قرب، عندما وقع ضحية للفنان رامز جلال في برنامجه ”رامز بيلعب بالنار“ عام 2016.

وكانت أخبار قد ترددت العام الماضي تفيد بأن ستيفن سيجال الذي اشتهر بأدواره في أفلام الحركة، يستعد للمشاركة في بطولة فيلم مصري بعنوان ”المحترف“ إلى جانب الممثل نضال الشافعي، منة فضالي، إيهاب فهمي وأحمد تهامي.

نذكر أن الدورة الثانية من المهرجان شهدت حضور نجم هوليوود سيلفستر ستالون، والممثل العالمي أوين ويلسون.