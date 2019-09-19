بينها تعثر درة وإطلالة رانيا يوسف.. أبرز 6 مشاهد في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

شهدت السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، حضور كوكبة من النجوم والنجمات الذين حرصوا على استعراض إطلالاتهم أمام عدسات الكاميرات، كما هو متبع في جميع المناسبات الفنية حول العالم.

ويرصد ”إرم نيوز“ أبرز 6 مشاهد من حضور النجوم والنجمات في مهرجان الجونة السينمائي:

رانيا يوسف تواصل الجرأة

واصلت الفنانة المصرية رانيا يوسف الظهور بإطلالة جريئة في المناسبات الفنية، حيث حضرت بفستان مكشوف من منطقة الصدر والساق، لتخطف الأنظار وعدسات الكاميرات مثلما حدث معها في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الماضية ومهرجان الإسكندرية.

”كابلز“ يرقص على السجادة الحمراء

وفي مشهد غير مألوف، حرص الثنائي أحمد داوود وزوجته علا رشدي، على الرقص معًا أمام الكاميرات أثناء تواجدهما على السجادة الحمراء، الأمر الذي جعلهما محط أنظار الجميع في المهرجان.

درة تتعثر وإعلامي يستعرض جوربه

وتألقت الفنانة التونسية درة على السجادة الحمراء بفستان منفوش يحمل اللون البنفسجي، إلا إنها كادت أن تتعثر بسبب ضخامة الفستان وتمكنت من التماسك أمام الكاميرات.

فيما أثار الإعلامي المصري شادي ألفونس موجة سخرية على السجادة الحمراء، بسبب استعراضه الجورب الذي يرتديه وكان مظهره غريبًا بعض الشيء نظرًا لأنه كان يرتدي بدلة كلاسيكية.

مينا مسعود يشارك

حضر الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود، بطل فيلم ”علاء الدين“ مناصفة مع النجم ويل سميث، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وخطف مينا الأنظار على السجادة الحمراء، بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا في عالم هوليوود، حيث جاء حضوره من أجل منح جائزة من المؤسسة التي أنشأها لدعم الأعراق المختلفة في هوليوود.

وقال مينا في تصريحات صحفية على هامش حضوره المهرجان: ”تأثرت في مشواري الفني بروبن ويليامز، والذي أرى أنه كان يقدم مثل الأعمال التي يقدمها هنا الفنان عادل إمام، فإذا خسرنا روبن ويليامز فما زال لدينا الفنان عادل إمام“.

”قبلات“ أحمد الفيشاوي وزوجته

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي، الجدل مجددًا بتبادله القبلات مع زوجته ندى الكامل عند ظهورهما على السجادة الحمراء.

وأظهرت بعض الصور التي تم التقاطها لأحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل تبادلهما القبلات بطريقة لفتت الأنظار إليهما.