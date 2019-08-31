عادل إمام يؤكد لـ“إرم نيوز“ استئناف تصوير ”فلانتينو“

قال الفنان المصري عادل إمام، إنه استأنف اليوم السبت، تصوير مسلسله ”فلانتينو“، الذي خرج من المنافسة رمضان الماضي، مؤكدًا الانتهاء من ضجة الشائعات التي طاردت العمل خلال الفترة الماضية.

وأكد في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن مسلسله سيخوض السباق الرمضاني القادم، ولن يتراجع عن ذلك مهما كانت التحديات أو الصعاب، لافتًا إلى أن صحته جيدة وفي أحسن حال، نافيا الشائعات المتعلقة بحالته الصحية.

وأضاف الزعيم أن عملية تأجيل العمل تتعلق بأوضاع إنتاجية وفنية وليس لها علاقة بحالته الصحية، مؤكدًا التزامه بتوقيت التصوير بالاتفاق مع نجله مخرج العمل رامي إمام.

وكشف عن رفضه عددًا من السيناريوهات الدرامية الجديدة حتى يتفرغ للانتهاء من تصوير مسلسله المؤجل ”فلانتينو“، حتى يلحق بالسباق الرمضاني القادم في عام 2020، مؤكدًا أن الفن رسالة وليس مادة للبحث عن المال أو كثرة الأعمال.

وبعد عدة جلسات اتفقت الشركة المنتجة مع ”الزعيم“ ورامي إمام مخرج العمل، على استئناف تصوير المسلسل اليوم على أن يعرض خلال رمضان عام 2020.

ويجسد الزعيم خلال مسلسل ”فلانتينو“ شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد ”فلانتينو“، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، إضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.