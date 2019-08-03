رانيا يوسف تعود من جديد لـ“الهوت شورت“ في ظهور مثير للجدل (صور)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة جدل الجمهور مجددًا بملابسها الجريئة، حيث ظهرت مرة أخرى بالهوت شورت أثناء قضائها إجازتها الخاصة. وظهرت رانيا خلال الصور بإطلالة مثيرة كعادتها، وارتدت شورت أسود قصير، وغطاء أمامي أبيض مفتوح عند منطقة الظهر وبعض الإكسسوارات. وشاركت يوسف جمهورها الصور الجديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع ”إنستغرام“، وعلقت عليها قائلة: ”أستمتع…