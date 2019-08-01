فستان رانيا يوسف الفاضح يعود للأضواء بقرار قضائي جديد

قررت نيابة 6 أكتوبر الجزئية في مصر، حفظ التحقيقات في واقعة فستان الفنانة رانيا يوسف الفاضح، الذي أثار جدلًا واسعًا بين المصريين.

وجاء قرار النيابة بأنه لا وجه حق بإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 2487 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًا بـ“فستان رانيا يوسف“.

وكانت نيابة استئناف القاهرة قد أجرت تحقيقات في البلاغات المقدمة من عدة أشخاص ضد رانيا يوسف؛ يتهمونها بإثارة الفتنة ونشر الفعل الفاضح في ديسمبر الماضي، لكن قررت النيابة، إخلاء سبيل الفنانة بضمان شخصي.

وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلًا كبيرًا بعد إطلالتها الجريئة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب فستانها الذي وصفه البعض بـ“الخادش للحياء“.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية وقتها بيانًا أدانت فيه ملابس الفنانة، وأكدت أنها ستحقق في الأمر. كما صدر ضدها عدة بلاغات على خلفية ارتدائها للفستان المثير للجدل.