بيل وهيلاري كلينتون مدعوان لحضور عيد ميلاد ملياردير مغربي بمراكش

تشهد مدينة مراكش استعدادات أمنية خاصة، نظرًا لأهمية الضيوف المدعوين لحفل عيد ميلاد الملياردير المغربي الأمريكي مارك العسري، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري.

الحفل سينظم بفندق المامونية يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويتوقع أن يحضره أزيد من 300 شخصية من عالم المال والسياسة من مختلف الجنسيات حسب موقع ”زنقة20“ المغربي.

ومارك العسري ، أو ”لاسري“ كما يعرف في الولايات المتحدة ، من مواليد مدينة مراكش سنة 1959، من أسرة مغربية يهودية هاجرت إلى أمريكا وهو في السابعة، ويعتبر حاليًا من أنجح رجال الأعمال في أمريكا.

وسبق للزوجين كلينتون أن حضرا حفل زفافه الفخم الذي أقيم بالولايات المتحدة عام 2017، و الذي ظهرت فيه هيلاري وهي ترتدي ”كندورة“ مغربية سماوية اللون.