بعد وفاة جيفري إيبستين.. بيل كلينتون يظهر في لوحة صادمة بفستان أزرق وحذاء نسائي (صور)

بعد انتحار الملياردير الأمريكي جيفري ايبستين داخل زنزانته في مدينة نيويورك حيث كان يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على قاصرات، كُشف النقاب عن أمواله وممتلكاته.

نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن جيفري كان لديه قصر في منهاتن، عُثر بداخله على لوحة غريبة للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وهو يرتدي فستانًا أزرق وحذاء بكعب عالٍ باللون الأحمر ويجلس كالسيدات على كرسي في المكتب البيضاوي في الجناح الغربي بالبيت الأبيض.

الغريب في الأمر أن الفستان الذي ظهر به كلينتون في اللوحة، يشبه فستان زوجته هيلاري كلينتون الذي حضرت به تكريمًا في مركز كينيدي في عام 2009.

وكشفت سيدة قابلت جيفري إيبستين في عام 2012، والتقطت صورة للوحة الغريبة خلسة في منزله بمنهاتن الذي تقدر قيمته بحوالي 56 مليون دولار، أنها شعرت بالصدمة بمجرد أن وقعت عيناها على الصورة وصرحت لصحيفة ”ديلي ميل“ أن الصورة ”جنسية استفزازية للغاية“.

ومن المرجح أيضًا أن لون الفستان الأزرق يشير إلى مونيكا لوينسكي في اليوم الذي كُشف فيه عن علاقتها الجنسية بالرئيس بيل كلينتون.

جدير بالذكر أن جيفري (66 عامًا)، وكلينتون (72 عامًا) كانا صديقين مقربين، وتحدث إبستين أكثر من مرة عن زيارات بيل كلينتون له داخل هذا المنزل، فهل من الممكن أنه رأى تلك الصورة الغريبة؟.

الشهر الماضي أصدر المكتب الخاص بالرئيس السابق تصريحًا بأن كلينتون ليس لديه أي علم بجرائم إيبستين، على الرغم من أن سجلات الرحلات الجوية أظهرت قيام كلينتون بـ26 رحلة فردية لمنزل إيبستين خلال الفترة التي وقعت فيها تلك الجرائم. لكن، بعد انتحار إيبستين، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشك في الرئيس السابق بيل كلينتون بتورطه في وفاة الملياردير الأمريكي، في نفس الوقت الذي تأتي فيه مزاعم من فرجينيا روبرتس، إحدى عبيد الجنس وضحايا إيبستين، أثناء إدلائها بشهادتها تحت القسم، حيث أكدت أنها رأت كلينتون في الجزيرة لحضور حفل عشاء أقيم على شرفه بعد فترة وجيزة من مغادرته منصبه.