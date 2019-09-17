رحيل المخرج موسى حداد أحد صناع ”معركة الجزائر“ عن عمر ناهز 81 عامًا

توفي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، المخرج موسى حداد، أحد أيقونات السينما الجزائرية، وأحد صناع الفيلم الشهير“معركة الجزائر“ عن عمر ناهز 81 عامًا، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وبرز موسى حداد في المشهد السينمائي الجزائري منذ الاستقلال (1962) من خلال مشاركته كمخرج مساعد في فيلم ”معركة الجزائر“ (أنتج عام 1966) للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو.

وولد حداد عام 1937 بالعاصمة الجزائر، حيث أمضى سنوات شبابه في صناعة الأفلام.

وفي بدايته عمل مخرجًا مساعدًا في التلفزيون الفرنسي ”أورفت“، وبعد عودته إلى بلاده عمل لحساب شركة القصبة (خاصة) لإنتاج الأفلام، ثم مساعد مخرج في فيلم ”معركة الجزائر“، كما اشتغل مع المخرج الإيطالي لوتشينو فيسكونتي في فيلم ”الغريب“.

واشتهر الراحل بإخراج عديد الأفلام التي لقيت رواجًا لدى الجمهور الجزائري مثل ”المفتش الطاهر“ (1967)، ”عطلة المفتش الطاهر“ (1972)، ”أطفال نوفمبر“ (1975)، ”حسن طيرو في الجبل“ (1978″، وفيلم ”حراقة بلوز“ (2013) الذي يعدّ آخر فيلم يخرجه (يتناول ظاهرة الهجرة غير القانونية).

ويحكي فيلم ”معركة الجزائر“ لمخرجه جيلو بونتيكورفو بمساعدة من موسى حداد في الإخراج، حقبة تاريخية مهمة من فترات كفاح الشعب الجزائري في عاصمة البلاد إبّان الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1830-1962).

وحسب ما تداوله سابقًا نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، شارك حداد في الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي.