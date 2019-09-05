تامر وعمرو وشيرين يتنافسون على جائزة أفضل أغنية في ”أفريكان ميوزيك أووردز“

كشفت إدارة مهرجان جوائز الموسيقى الأفريقية ”إفريما“، عبر موقعها الرسمي عن الترشيحات النهائية لجوائز أفضل مطرب ومطربة وأغنية وإنتاج فى القارة الأفريقية في عام 2019.

وضمت قائمة المنافسة على جائزة أفضل أغنية لعام 2019 في ”أفريكان ميوزيك أووردز“ عددًا من نجوم الطرب في مصر وهم: عمرو دياب وتامر حسني وحمادة هلال وشيرين عبد الوهاب.

وتأتي منافسة تامر حسني، بأغنيته ”ناسيني ليه“ من ألبومه الأخير ”عيش بشوقك“ وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا حيث حصدت 61 مليون مشاهدة عبر موقع ”يوتيوب“.

ودخل النجم عمرو دياب، المنافسة بأغنية ”بحبه“ والتي طرحها مؤخرًا من ألبومه الجديد ”أنا غير“، وحقق نسبة مشاهدة بلغت 5 ملايين مشاهدة على ”يوتيوب“.

أما الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب فانضمت للمنافسة بأغنيتها ”الكدابين“، والتي طرحتها ضمن ألبومها الأخير ”نساي“ عام 2018، وحققت الأغنية 55 مليون مشاهدة على موقع ”يوتيوب“.

وضمت القائمة النهائية للترشيحات أيضًا النجم حمادة هلال، والذي ينافس على اللقب الأفريقي بأغنية ”اشرب شاي“ التي تم طرحها قبل شهور قليلة، وهي أغنية منفردة حقق بها نسبة 33 مليون مشاهدة على ”يوتيوب“.

يُذكر أن حفل توزيع جوائز الموسيقى الأفريقية سيقام بعد شهرين من الآن وتحديدًا في شهر نوفمبر من العام الجاري.