النادي الأهلي المصري يضم محمود متولي رسميًّا ويستقر على القائمة الأفريقية

أعلن النادي الأهلي المصري بشكل رسمي التعاقد مع محمود متولي، مدافع نادي الإسماعيلي لينضم لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليتم ضمه للقائمة المحلية والأفريقية.

وقال الموقع الرسمي للأهلي: ”أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي ابتداء من الموسم الجديد“.

وأضاف: ”قام أمير توفيق الذي بذل جهودًا كبيرة بإنهاء جميع الاجراءات الإدارية والمالية بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشؤون كرة القدم في إطار الخطة الكاملة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري“.

محمود متولي ينضم للأهلي رسميًا ???????? pic.twitter.com/RpVLBwsfcc — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 30, 2019

ومن جانب آخر، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، على القائمة الأفريقية الأولية، التي سيتم إرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ استعدادًا لخوض منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتتكون القائمة من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر ابراهيم وسعد الدين سمير وأيمن أشرف ورامي ربيعه ومحمود متولي وعلي معلول وحمدي فتحي ، وحسام عاشور واليو ديانج وعمرو السوليه وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي ، وجونيور أجايي وحسين الشحات وصلاح محسن ووليد ازارو ومروان محسن.

ويسود تجاه قوي داخل النادي لعدم رحيل أي لاعب من الأجانب، بعد الفشل في تسويق جونيور أجاي ووليد أزارو، وسيتم التراجع عن ضم مهاجم أفريقي في فترة الانتقالات الصيفية.